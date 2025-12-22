A- A+

Cursos Qualifica Recife certifica mais de 6 mil pessoas em cursos profissionalizantes em 2025

A prefeitura do Recife realizou, nesta segunda-feira (22), no Teatro do Parque, bairro da Boa Vista, a cerimônia de entrega de certificados aos estudantes do Qualifica Recife 2025, programa que oferece cursos gratuitos de qualificação profissional e empreendedorismo para capacitar jovens e adultos. Os alunos são preparados para o mercado de trabalho em diversas áreas como tecnologia, beleza, culinária, indústria e idiomas.

Na ocasião, 500 alunos representaram os mais de 6 mil recifenses certificados ao longo do ano, que agora estão mais próximos de conquistar uma colocação no mercado de trabalho ou ampliar a geração de renda após a conclusão de um dos mais de 70 cursos ofertados pelo programa.

“As escolas profissionalizantes que temos na cidade são um grande ativo. São várias áreas de conhecimento ofertadas aos alunos porque, desde o início da gestão, colocamos como prioridade a qualificação dos recifenses, algo que faz toda a diferença, especialmente no ensino técnico. Não é à toa que o Recife é a capital nordestina que mais cresceu economicamente”, afirmou o prefeito João Campos. “Para alcançar esse resultado, é preciso formar as pessoas, dar capacidade. A maior força que a gente tem é a nossa gente”, completou.

Para a secretária de Trabalho e Qualificação Profissional, Isabella de Roldão, os números refletem o compromisso da gestão municipal com a qualificação profissional, alinhada às demandas do mercado de trabalho local, que tem se fortalecido com a ampliação da oferta de vagas nos últimos anos. “Entendemos que essa junção de formação e informação faz com que as pessoas estejam cada vez mais preparadas para o mercado e para empreender. Isso aqui é só o início de sonhos que podem se realizar”, destacou.

Cursos

Além das 14 Escolas Profissionalizantes distribuídas em todas as regiões da cidade, parte dos cursos foi realizada nos espaços Desenvolve Recife Centro e Desenvolve Recife Sul. Outras formações contaram com parcerias das secretarias de Saúde, Assistência Social, Educação, ReCentro e do Instituto MeMaker.

Os cursos foram elaborados dentro de um novo panorama da política de qualificação profissional, que busca elevar a qualidade do ensino e alinhá-lo às demandas do mercado de trabalho e do público atendido. Destaca-se a parceria com a startup recifense Quark, responsável pelo desenvolvimento de habilidades socioemocionais e de soft skills, que já certificou mais de 1,5 mil alunos dentro do programa.

Uma das beneficiadas pelo Qualifica Recife é Verônica Sobrinho, biomédica que já realizou cursos de inglês, elétrica e cabelo. Para 2026, a expectativa é ampliar o número de vagas ofertadas. Além disso, os cursos passarão a integrar um novo modelo de qualificação desenvolvido pela Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional em parceria com a CESAR School, com foco em competências verdes, digitais, sociais e empreendedoras, além de relações interpessoais e demandas específicas do mercado de trabalho local.

