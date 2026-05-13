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taxa das blusinhas Quando as taxas da Shein vão acabar? Governo anunciou ontem fim da cobrança do Imposto de Importação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50

A chamada "taxa da blusinha", que incide sobre produtos importados comprados em e-commerces como Shein, Shopee e Temu, não será mais cobrada a partir desta quarta-feira, como anunciou ontem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, isso não significa que pedidos do exterior não terão mais nenhuma tarifa: o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), continuará valendo.

O termo “taxa das blusinhas” é usado para se referir ao programa Remessa Conforme, criado para viabilizar a cobrança do Imposto de Importação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50, criado pelo atual governo em 2024.

Com o fim das taxas, o governo espera que produtos importados de baixo valor fiquem mais baratos, facilitando o consumo às vésperas da eleição. No entanto, a queda de preços ao consumidor pode não ser tão intensa. A taxa das blusinhas agora está zerada, mas ainda haverá a cobrança de ICMS, que varia entre 17% e 20% na maioria dos estados.

Para compras acima de US$ 50 (R$ 245), continua valendo o imposto federal de 60%.

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Ainda assim, a medida pode beneficiar os Correios, que perderam muito espaço na entrega de produtos importados. A tendência de alta no volume de importações pode melhorar um pouco as receitas da companhia, ainda que longe de resolver seus graves problemas de desequilíbrio.

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