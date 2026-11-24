A- A+

Black Friday Quando cai o décimo terceiro? Vai dar para usar o dinheiro na Black Friday? Primeira parcela do benefício tem que ser depositada até 30 de novembro, mesma data da Cyber Monday; Veja dicas para evitar golpes durante as compras

Os trabalhadores que aguardam a primeira parcela do décimo terceiro salário não poderão usar o dinheiro na próxima sexta-feira, que tradicionalmente marca a Black Friday.

No ano pasado, a primeira parte do depósito do abono ocorreu justamente na sexta-feira de promoções. Mas o brasileiro ainda poderá usar a grana neste ano na Cyber Monday, em 30 de novembro.

A data também reúne ofertas focadas no comércio eletrônico e descontos em produtos de tecnologia. Para saber quanto você terá na conta nesse dia, confira na calculadora do Globo o valor da primeira parcela do 13 salário. Se não estiver visualizando a ferramenta, cliquei aqui.

A previsão de pagamento na próxima segunda-feira foi confirmada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) ao Globo.

Quando o prazo termina em um fim de semana ou feriado, a legislação determina que o depósito seja antecipado para o último dia útil anterior. Neste ano, no entanto, como a data cai em um dia útil, não há necessidade de antecipação.

O décimo terceiro salário é um direito dos trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS.

A primeira parcela corresponde, em regra, à metade da remuneração do trabalhador, sem descontos de Imposto de Renda e contribuição previdenciária.

A segunda deve ser paga até 20 de dezembro, quando são aplicados os descontos legais.

Veja como evitar golpes nas compras

O aumento das compras pela internet durante a Black Friday e a Cyber Monday também exige atenção dos consumidores.

A grande quantidade de ofertas e a expectativa por descontos são aproveitadas por criminosos para aplicar golpes financeiros, principalmente por meio de lojas virtuais falsas, perfis clonados em redes sociais e mensagens com promoções inexistentes.

Segundo a Febraban, uma das principais estratégias utilizadas pelos golpistas é a chamada engenharia social, técnica que consiste em manipular as vítimas para que forneçam voluntariamente dados pessoais e bancários ou realizem transferências.

Veja também