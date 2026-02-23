A- A+

fórum empresarial Quando Coreia do Sul quiser consumir proteína, Brasil atenderá à demanda, diz Lula em Seul Presidente destacou números da produção nacional de proteína animal durante fórum empresarial na capital sul-coreana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) garantiu, nesta segunda-feira, 23, que quando os coreanos quiserem consumir proteína, o Brasil atenderá à demanda. Ele discursou no encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Coreia do Sul, em Seul.

"Quando o povo da Coreia quiser ter acesso à proteína, não se preocupe que o Brasil estará pronto para atender à demanda da Coreia. E mais ainda, vocês correm o risco de que, se comprarem carne dos Estados Unidos, estarem comprando carne brasileira", declarou.

Ele afirmou que esse momento do discurso era "propaganda" do agro brasileiro, citando números do País relacionados à proteína animal, como carne bovina e frango.

"No Brasil, se mata 150 mil cabeças de gado por dia. Por dia! No Brasil se mata 25 milhões de frangos por dia. Mais ainda, no Brasil, as galinhas produzem 1.800 ovos por segundo. São 60 bilhões de ovos por ano", completou o presidente.

