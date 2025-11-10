A- A+

black friday Quando é a Black Friday 2025? Veja qual é a data oficial da promoção no Brasil este ano Conhecida por grandes promoções no setor do varejo, a data acontece oficialmente na sexta-feira seguinte ao Dia de Ação de Graças tradicional feriado americano

A Black Friday, conhecida pelos grandes descontos, é a oportunidade ideal para quem quer economizar nas compras ou adiantar os presentes de Natal. Com origem nos Estados Unidos, a data vem ganhando força no varejo brasileiro nos últimos anos, com redes de todo o país antecipando campanhas que já estão na rua e lançando descontos para atrair consumidores em busca das melhores ofertas.

Mas, afinal, quando começa a Black Friday no Brasil? Será mesmo necessário esperar até o dia oficial para aproveitar as melhores promoções?

Embora originalmente ocorra na última sexta-feira de novembro — no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças, tradicional feriado americano —, as promoções, tanto nas lojas físicas quanto nas on-line, costumam se estender por todo o mês. Neste ano, a data oficial será 28 de novembro, mas o evento já começa a movimentar o comércio nacional.

No Brasil, a tradição da Black Friday foi incorporada ao calendário do varejo em 2010 e, desde então, movimenta consumidores em busca de descontos no comércio de rua, em shoppings e nas plataformas de comércio eletrônico.

Quem pretende aproveitar o período para garantir as melhores ofertas não precisa esperar o dia 28. Pode ficar atento a promoções que já são veiculadas como integrantes da Black Friday, mas há a expectativa de que o dia oficial contenha alguns dos melhores descontos.

Pesquise com antecedência

Por outro lado, o consumidor precisa redobrar a atenção para não cair em falsas promoções ou golpes. O ideal é pesquisar com antecedência, monitorar e comparar preços dos produtos desejados até tomar a decisão de compra.

Para evitar cair na chamada "black fraude", quando lojistas elevam os valores dos produtos antes das promoções e depois os reduzem ao preço original, simulando um desconto, é recomendável acompanhar a variação dos preços diretamente nos sites das lojas ou por meio de comparadores especializados.

Qual é a expectativa do comércio para este ano?

Segundo o economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Fabio Bentes, as expectativas para a Black Friday são positivas, mas exigem cautela dos comerciantes. Ele chama atenção para o alto nível de endividamento das famílias brasileiras, que em outubro manteve trajetória de alta pelo terceiro mês consecutivo e já alcança 79,5%, segundo dados da entidade.

Na avaliação do especialista, esse cenário pode gerar um efeito "bola de neve" e limitar o consumo no penúltimo mês do ano.

— Nem mesmo o bom momento do mercado de trabalho tem sido suficiente para conter o avanço da inadimplência, dado o atual patamar dos juros. Nesse cenário, o comércio já sente uma desaceleração das vendas, uma vez que as famílias têm sido obrigadas a ajustar o orçamento para se adaptar a essa realidade — explica Bentes.

Por que a Black Friday é chamada assim?

A razão para o nome da promoção é incerta. Entretanto, existem duas teorias mais fortes. A primeira é do século XIX, quando o termo foi registrado pela primeira vez e não tinha nada a ver com promoções, mas com dívidas.

O ano era 1869 e os investidores Jay Gould e James Fisk criaram um esquema para tentar comprar todo o ouro disponível nos Estados Unidos.

A movimentação foi descoberta e o resultado — numa sexta-feira que ficou conhecida como Black Friday — foi a queda drástica do valor do metal, impedindo os planos da dupla e levando muitas empresas à falência.

A segunda teoria, da década de 1960, conta que policiais da Filadélfia utilizavam a expressão para se referir ao trânsito após o feriado de Ação de Graças. Com o caos nas ruas, os lojistas aproveitavam para abaixar os preços e vender mais.

Para diferenciar o aspecto negativo associado a trânsito e poluição, lojistas adotaram o termo "Big Friday", mas o impacto não foi tão forte. Com o tempo, Black Friday começou a significar "voltar ao azul" (do inglês going back to black), para se referir ao momento que os estabelecimentos voltavam ao azul, ou seja, voltavam a ter lucro, após o período de vendas do feriado.

Embora a Black Friday seja considerada o maior dia de compras do ano nos EUA, a data só ganhou essa designação de forma consistente nos anos 2000. Por muito tempo, era no sábado — e não na sexta-feira – que as promoções eram feitas. Atualmente, além da sexta-feira pós-ação de graças, também existe a Cyber Monday, que acontece na segunda-feira seguinte e prioriza a promoção de aparelhos eletrônicos.

A tradição se espalhou pelas Américas. No Canadá, os lojistas oferecem suas próprias liquidações. No México, o dia ganhou o nome "El Buen Fin" (Bom fim de semana). No Brasil, atualmente, empresas montam até as chamadas "salas de guerra" para lidar com o volume de vendas.

*Estagiário sob orientação de Luciana Rodrigues

