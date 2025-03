Quando é o 5º dia útil de março em 2025? Entenda pagamentos

A- A+

Com o fim do carnaval de 2025 nesta quarta-feira de cinzas (5), uma dúvida surge para muitos brasileiros: quando será o pagamento do salário? O período de folia cai no início de março, e vai afetar o pagamento de trabalhadores que recebem nos primeiros dias do mês, além das pensões e aposentadorias do INSS.



Na noite de quinta-feira, dia 27, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou que vai antecipar para os dias 6 e 7 de março o pagamento de parte dos aposentados e pensionistas, para que todos recebam até o fim da semana que vem.

No setor privado, onde o pagamento deve ser feito até o quinto dia útil do mês, muitos trabalhadores temem que os depósitos sejam realizados apenas no dia 12, já que é comum as empresas pararem até a quarta-feira de cinzas, dia 5.

Quando é o 5º dia útil de março 2025?

Nas cidades onde o carnaval não é feriado, o quinto dia útil cairá em 6 de março, enquanto nas demais, o limite será 7 de março, já que a segunda-feira de carnaval é ponto facultativo.

Ao Globo, o advogado trabalhista Solon Tepedino esclareceu que, embora o carnaval não seja considerado feriado nacional, nas cidades que o tratam como tal, isso se aplica somente à terça-feira, que cai em 4 de março. Os demais dias são considerados úteis.

— Para o pagamento, a contagem correta de dias úteis é de segunda a sábado. E ele deve ser computado até o quinto dia útil. Portanto, caso o quinto dia caia em domingos ou feriados, ele tem que ser antecipado para um dia antes do dia útil anterior — diz ele, destacando que sábado é considerado dia útil para o calendário de pagamento, mesmo que o funcionário não trabalhe nesse dia.

Tepedino reforça que as empresas podem, e devem, sempre que possível, pagar os salários antes do quinto dia útil, já que esse é apenas o limite legal.

E para os aposentados?

Quanto às aposentadorias, para os beneficiários do INSS que recebem até um salário mínimo (R$ 1.518), o pagamento começou em 24 de fevereiro, conforme o número final do cartão de benefício, sempre para um grupo por dia. Os que recebem acima do piso nacional começarão a receber no dia 6 de março.

O primeiro calendário divulgado pelo INSS estenderia o calendário de pagamentos até 12 de março. Mas o instituto vai antecipar pagamentos para os dias 6 e 7 de março para que todos recebam até o fim da semana que vem. O órgão aponta que 15 milhões beneficiários serão contemplados com esse adiantamento.

Além disso, as agências do INSS estarão fechadas nos dias 3 e 4 de março e na manhã da Quarta-Feira de Cinzas. O atendimento será retomado a partir das 14h do dia 5, mas apenas para quem tiver agendamento.

Durante o carnaval, os atendimentos podem ser feitos pelos canais remotos, como o site e o aplicativo, ou pelo telefone 135. O funcionamento das agências será normalizado no dia 6 de março.

Com a antecipação do pagamento para parte aposentados, todos os 40,6 milhões de beneficiários receberão os proventos até o fim da primeira semana de março.

Os beneficiários que tinham pagamento programado para 10 e 11 de março receberão no dia 6. Já os depósitos previstos para o dia 12, serão feitos no dia 7. Dessa forma, o calendário atualizado ficou assim:

Tabela de pagamento para beneficiários que ganham até um salário mínimo

Final 1 - 24 de fevereiro

Final 2 - 25 de fevereiro

Final 3 - 26 de fevereiro

Final 4 - 27 de fevereiro

Final 5 - 28 de fevereiro

Final 6 - 6 de março

Final 7 - 7 de março

Final 8 - 6 de março

Final 9 - 6 de março

Final 0 - 7 de março

Tabela de pagamento para beneficiários que ganham acima do salário mínimo

Finais 1 e 6 - 6 de março

Finais 2 e 7 - 7 de março

Finais 3 e 8 - 6 de março

Finais 4 e 9 - 6 de março

Finais 5 e 0 - 7 de março

Por que a decisão foi tomada

A decisão de antecipar o pagamento foi tomada porque o carnaval deste ano vai cair bem no início de março. Dessa forma, o feriado afetaria o pagamento de salários dos trabalhadores que recebem nos primeiros dias do mês e também de pensões, aposentadorias e auxílios do INSS.

