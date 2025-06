A- A+

calendário Quando é o quinto dia útil de julho? Veja data de pagamento dos salários Pagamentos de julho 2025 devem ser realizados até o dia 5, quinto dia útil do mês

Os empregados contratados sob regime CLT têm direito a receber a remuneração referente a julho de 2025 até o dia 5 de julho, um sábado.

A determinação segue o que prevê o artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que estipula que os salários devem ser pagos, no máximo, até o quinto dia útil do mês subsequente.

Quando cai o 5° dia útil de julho de 2025?

O cálculo dos dias úteis considera apenas aqueles em que há expediente normal, excluindo domingos e feriados nacionais. Em julho de 2025, os cinco primeiros dias úteis serão: 1 de julho (terça-feira), 2 de julho (quarta-feira), 3 de julho (quinta-feira), 4 de julho (sexta-feira) e 5 de julho (sábado), que será a data-limite para os empregadores realizarem os depósitos salariais.

Conforme estabelece o artigo 459 da CLT, são considerados dias úteis o período de segunda a sábado, inclusive os sábados, seja trabalhado ou não. Essa definição é respaldada tanto pela CLT quanto pela Constituição Federal, assinada em 1988. A Instrução Normativa nº 02/2021 do Ministério do Trabalho e Emprego reforça essa regra, lembrando que, embora o sábado seja dia útil, como os bancos não funcionam nesse dia, o empregador deve antecipar o pagamento para o último dia útil anterior.

