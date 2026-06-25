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LOTERIA Quando é o sorteio da Quina de São João? Concurso tem prêmio estimado de R$ 260 milhões Sorteio será realizado fora do calendário regular da Caixa; no momento, vendas são exclusivas para o concurso 7051

A Quina de São João 2026 está chegando. E é verdade! O concurso especial será realizado neste fim de semana. É preciso ficar atento aos prazos porque o sorteio será realizado fora do calendário regular da Caixa Econômica Federal. Normalmente, a Quina tem concursos de segunda a sábado.

Desta vez, a edição especial corre no domingo, dia 28 de junho, às 14h. O prêmio, antes estimado em R$ 250 milhões, teve o valor reajustado para R$ 260 milhões.

O sorteio, correspondente ao concurso 7051, será no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP). As apostas serão encerradas um pouco antes, no dia anterior, 27 de junho, às 22h.

Os apostadores podem realizá-las numa casa lotérica credenciada do país (em volantes específicos do concurso especial), pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo portal oficial das Loterias Caixa na internet.

Até a realização do concurso especial, as edições regulares da Quina estão suspensas.

Como jogar na Quina de São João 2026

Cada aposta simples da Quina custa R$ 3,00 (três reais). Para jogar, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Quem quiser, também pode deixar para o sistema escolher os números, opção conhecida como "Surpresinha".

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Ganham prêmios quem acertar 2, 3, 4 e 5 números no jogo. Assim como em todos os concursos especiais das Loterias Caixa, a Quina de São João não acumula. Assim, se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 5 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (4 números) e assim por diante, conforme as regras da modalidade.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00.

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