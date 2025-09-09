A- A+

tecnologia Quando o iOS 26 será lançado? Veja data do lançamento da Apple Evento da Apple deve anunciar lançamentos como o novo iOS 26 e o iPhone 17 nesta terça-feira (9)

O evento da Apple que acontece nesta terça-feira (9) deve apresentar o novo iOS 26 e o lançamento do iPhone 17, seguindo o padrão dos anos anteriores. Data oficial para baixar o novo sistema operacional também deve ser anunciada.

Data para baixar o iOS 26

No evento, chamado de "Queixos vão cair", a companhia costuma anunciar a data para que os usuários baixem a nova versão do sistema operacional em todo o mundo.

Segundo a Bloomberg, a Apple vai apresentar quatro versões do iPhone, como o 17, 17 Pro e 17 Pro Max. A novidade fica por conta do iPhone 17 Air, que será ultrafino, com cerca de 5,5 mm de espessura, maior que os 7,80 mm do iPhone 16. Há ainda a expectativa de novos relógios Apple Watch e fones AirPods.

O que esperar do iOS 26?

O iOS 26 traz uma nova estética, com a introdução do “Liquid Glass”, uma interface que dá aos aplicativos uma aparência mais fluida e translúcida. Há ainda novos recursos de saúde, segurança e produtividade impulsionados por melhorias no sistema de inteligência artificial, o Apple Intelligence, que é integrado com o ChatGPT.

Veja os principais recursos do iOS 26:

Liquid Glass

O novo sistema trouxe a linguagem de design "Liquid Glass", uma espécie de visualização transparente dos aplicativos, com elementos translúcidos que reagem ao ambiente, adaptando-se à luz e ao movimento do aparelho. O novo visual pode ser aplicado a ícones, widgets, central de controle e até ao relógio da tela inicial.

Segurança para Dispositivo Roubado

Com o iOS 26, o recurso para proteger o aparelho contra roubos e furtos já vem ativado por padrão de fábrica. Outra novidade é que a opção “Redefinir Face ID” estará automaticamente desativada quando a “Proteção para Dispositivo Roubado” estiver ativa.

Esconder aplicativos

O iOS 26 também permitirá ocultar aplicativos. Ou seja, eles não ficarão visíveis na tela inicial. Para isso, basta selecionar o app e ativar a opção "ocultar". Além disso, não será possível visualizar notificações dos apps ocultos. Eles serão movidos para uma pasta especial.

Tradução

O iOS 26 traz tradução de ligações e mensagens em tempo real. No FaceTime é possível acompanhar legendas traduzidas ao vivo, enquanto ainda se escuta a voz da outra pessoa. Nas ligações telefônicas, a tradução é feita por voz e funciona também com os AirPods para falar.

Apple Music

No Apple Music, serviço de streaming musical da companhia, a novidade é a “Tradução de Letras”, que permite aos usuários entender o significado das canções. O recurso usa aprendizado de máquina para preservar a intenção lírica, diz a Apple. Há ainda o “Sing”, no qual será possível cantar junto, já que o iPhone se transforma em um microfone portátil para a Apple TV.

Carteira

O Apple Wallet agora usa o Apple Intelligence para identificar, resumir e exibir automaticamente os detalhes de rastreamento de pedidos a partir de e-mails enviados por restaurantes, aplicativos ou transportadoras. Assim, os usuários da carteira digital do iPhone vão conseguir receber notificações em andamento.

Além disso, o Wallet vai ampliar a experiência com o cartão de embarque digital de voos, que passa a oferecer informações em tempo real sobre as viagens. Os usuários também poderão compartilhar as atividades ao vivo dos voos com amigos e familiares.

Para isso, a Apple fez parceria com a Air Canada, American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue, Jetstar, Lufthansa Group, Qantas, Southwest Airlines, United Airlines e Virgin Australia.

Outra novidade é que a integração do documento de identificação ao Wallet (carteira digital). Assim, o usuário poderá cadastrar seu documento de identificação, como passaporte, RG e carteira de motorista. Inicialmente, a funcionalidade estará disponível em voos domésticos nos EUA e com empresas que operam em território americano.

Maps

No Apple Maps, o iPhone vai usar inteligência artificial para aprender e entender as rotas que os usuários fazem entre os lugares que visitam com frequência, como casa e trabalho. Assim, o app vai exibir uma prévia do trajeto e gerar notificações sobre atrasos significativos, além de oferecer rotas alternativas antes mesmo do início da viagem. O sistema consegue detectar de forma inteligente os lugares mais visitados, gerando a aba “Lugares Visitados”.

Senhas

O aplicativo Senhas ganha novas funções com o iOS 26. Agora, haverá um histórico de senhas, permitindo consultar versões antigas, se necessário. Outra novidade é a autenticação de dois fatores (2FA), que permitirá o preenchimento automático de códigos de verificação por SMS também em aplicativos e sites fora do ecossistema da Apple.

Além disso, o app Senhas gera combinações complexas e as preenche de forma automática. Ao entrar em um site e chegar ao campo de senha, o app reconhece e sugere uma senha forte, salvando-a automaticamente no aplicativo.

Veja também