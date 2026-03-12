Quando sai o 13º antecipado de aposentados e pensionista do INSS? Veja quem recebe

A- A+

A antecipação do 13º salário do INSS em 2026 deve ocorrer nos meses de abril e maio. O governo federal planeja liberar o pagamento para cerca de 35 milhões de aposentados e pensionistas, injetando R$ 78 bilhões na economia.

A medida aguarda a finalização de uma nota técnica pelo Ministério da Previdência e a confirmação do cronograma através de um decreto presidencial até o início de abril.

Quem tem direito ao 13º salário do INSS?

O abono anual é destinado a segurados e dependentes da Previdência Social que receberam durante o ano:

Aposentadoria;



Pensão por morte;



Auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença);



Auxílio-acidente;



Auxílio-reclusão.

Importante: Idosos e pessoas com deficiência de baixa renda que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não têm direito ao 13º.

Calendário e parcelas da antecipação

O pagamento do 13º salário obedece o cronograma de pagamento dos benefícios do INSS, entre os últimos dias de cada mês e início do seguinte.

Tradicionalmente, o 13º é pago em duas parcelas em agosto e novembro, mas o governo tem antecipado o pagamento das parcelas nos últimos anos. A medida não tem impacto fiscal, altera apenas o fluxo de pagamentos no exercício.

