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LOTERIA

Quando volta a Mega-Sena? Entenda paralisação de sorteio e veja próximas datas de premiação

Concurso será retomado em 24 de maio com sorteio especial de aniversário da loteria

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Mega-SenaMega-Sena - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A Mega-Sena não vai realizar sorteios nesta semana. A pausa, que começou após o sorteio 3.009, realizado no último sábado (16), será encerrada com uma premiação comemorariva em homenagem aos 30 anos da loteria da Caixa Econômica Federal, marcada para o dia 24 de maio.

Até lá, o público terá uma semana para apostar exclusivamente no concurso comemorativo. O objetivo da Caixa é concentrar as apostas no concurso 3.010, que não acumula, regra que é normalmente seguida na Mega da Virada. O sorteio especial terá valor de prêmio estimado em R$ 300 milhões.

As apostas para o concurso especial de 30 anos podem ser feitas desde 26 de abril, e seguem concomitantes com os demais sorteios da Mega-Sena até 16 de maio. Já a partir do dia 17 desse mês até o sorteio, as vendas serão exclusivas para o concurso 3.010.

As apostas para a Mega-Sena 30 anos podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) do dia 23 de maio, e as cotas de bolão poderão ser adquiridas até as 10h do dia do sorteio, em 24 de maio. O sorteio será realizado às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição, assim como é feito regularmente.

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O palpite mínimo custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Bolão
O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-sena:

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