Quando vou poder sacar o lucro do FGTS?

A Caixa Econômica Federal começou a distribuir lucro de R$ 12,7 bilhões entre trabalhadores que têm conta no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).



Quem tinha conta (ativa ou inativa) com saldo em 31 de dezembro de 2022 vai receber parte do dinheiro. O valor depositado será proporcional ao saldo naquela data. Entretanto, o trabalhador não poderá sacar esses recursos agora.

Para a maioria das pessoas o dinheiro creditado ficará apenas na conta. Isso porque as regras de resgate do saldo seguem as mesmas. O saque só é autorizado caso o trabalhador se encaixe nas seguintes situações:

Demissão sem justa causa;

Financiamento para compra da casa própria

Saque-aniversário;

Aposentadoria;

Calamidades;

E em caso de algumas doenças, como câncer.

Quando vai ser liberado o lucro do FGTS em 2023?

A Caixa começou a creditar os recursos no dia 27 deste mês e continuará com os depósitos até 31 de julho, com um mês de antecedência do prazo legal, de 31 de agosto.

Quem tem direito ao lucro do FGTS?

Todas as pessoas com contas (ativas ou inativas) vinculadas no FGTS em 2022, com saldo em 31 de dezembro, terão direito a receber uma parte do lucro. São cerca de 132 milhões de pessoas nessa situação, segundo a Caixa.





Qual o valor a ser depositado nas contas do FGTS?

O valor a ser depositado é proporcional ao saldo da conta em 31 de dezembro de 2022 e o montante varia de pessoa para pessoa. Segundo o governo federal, o índice de distribuição será de 0,02461511.

O trabalhador precisa multiplicar o saldo da conta vinculada em 31 de dezembro de 2022 pelo índice de distribuição. Ou seja, para cada R$ 100 de saldo, o trabalhador receberá R$ 2,46.

