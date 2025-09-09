A- A+

TECNOLOGIA Quanto vai custar o iPhone 17? Veja possíveis valores do lançamento da Apple Evento da Apple vai anunciar o lançamento do iPhone 17 nesta terça-feira, a partir das 14h pelo horário de Brasília

O lançamento da nova geração do iPhone 17 acontece nesta terça-feira (9) no evento da Apple, segundo informações da Bloomberg. O novo smartphone poderá manter os valores atuais ou aplicar um reajuste.

Valores do lançamento da Apple

Especialistas tentam avaliar como as melhorias esperadas para os modelos e o impacto das tarifas e custos logísticos globais impostos por Donald Trump podem influenciar o valor final do aparelho.

Esse ano, segundo a Bloomberg, serão lançados quatro modelos. Além do iPhone 17, 17 Pro e 17 Pro Max, a companhia vai apresentar o inédito 17 Air, assim como já ocorre em suas linhas de Mac e iPads.

As vendas devem começar ainda neste mês de setembro, diz a Bloomberg. Chamado de "Queixos vão cair", o evento será terça-feira, começa às 14h pelo horário de Brasília e será transmitido pelo site da companhia.

Preço do iPhone 17

Apesar de o preço da nova linha de iPhone só ser revelado pela companhia nesta terça-feira, os modelos básico e Pro são lançados com mesmo valor há pelo menos cinco anos, segundo o site especializado em tecnologia CNET.

Como base de comparação, o iPhone 16 regular foi lançado nos Estados Unidos a partir de US$ 799 em setembro do ano passado. Já os modelos Pro foram vendidos a partir de US$ 999; e os Pro Max, US$ 1.199.

Espessura

Segundo a Blooomberg, o iPhone Air terá cerca de 5,5 milímetros (mm) de espessura. Será menor que os 7,80 mm do iPhone 16 e os 8,25 mm do iPhone 16 Pro e 16 Pro Max. Na parte traseira, haverá apenas uma única câmera traseira (alojada em um ressalto em formato de pílula).





Sua estrutura é fina demais para suportar chips SIM físicos, de modo que os usuários precisarão adotar o eSIM, o chip virtual.

Tamanhos do iPhone 17

O iPhone 17 Air terá uma tela de 6,6 polegadas. Será maior que o iPhone 17 básico, que não terá novo design, mas ganhará uma tela maior, passando de 6,1 (na versão do iPhone 16) para 6,3 polegadas. O iPhone 17 Pro Max continuará com tela de 6,9 polegadas segundo a Bloomberg.

Tanto o iPhone 17 e 17 Air terão a tecnologia ProMotion (que ajusta a taxa de atualização da tela de acordo com o conteúdo exibido), pela primeira vez disponível em um iPhone que não é Pro.

Chips

O iPhone 17 Air terá o mesmo processador A19 do iPhone 17 (o iPhone 16 tem o chip A18). Já as versões 17 Pro e 17 Pro Max terão agora o A19 Pro - a versão da linha 16 Pro é A18 Pro. A duração da bateria será significativamente ampliada, a gravação de vídeo terá avanços expressivos e a lente teleobjetiva evoluirá de um sensor de 12 megapixels para um componente de 48 megapixels, diz a Bloomberg.

Outros upgrades da câmera incluirão um novo sistema de abertura variável, gravação simultânea com as câmeras frontal e traseira e a maior atualização já feita na câmera de selfie.

Outra mudança importante no design do iPhone 17 Pro e 17 Pro Max: os modelos serão de alumínio. Por ser mais leve e dissipar o calor de forma muito mais eficiente, diz a Bloomberg.

Redesenho das câmeras no iPhone 17

Pela primeira vez desde o iPhone 12 Pro, em 2020, os modelos Pro terão um redesenho. A traseira dos aparelhos terá mudanças, incluindo uma nova área de câmeras que ocupa todo o terço superior do dispositivo e uma nova seção recortada nos dois terços inferiores, que também funciona como área de carregamento sem fio.

Deve haver ainda mudanças na memória de armazenamento, com o fim da versão de 128 GB na versão Pro, segundo o site CNET.

Cores do novo lançamento da Apple

Além disso, a Apple está reformulando sua estratégia de cores para o iPhone. Isso inclui trazer a popular cor clara do MacBook Air M4 para o iPhone 17 Air e adicionar uma nova cor laranja à linha Pro. A paleta de cores deve ser ainda incluir ouro e cobre.

