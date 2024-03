A- A+

cosméticos Quanto vale a marca de cosméticos de Selena Gomez? Rare Beauty pode ir à venda por US$ 2 bilhões Cantora e atriz de "Only Murders in the Building" contratou consultores para estudar ofertas de investidores

A atriz e cantora Selena Gomez contratou consultores para avaliar as ofertas de empresas que pretendem investir ou adquirir sua empresa de cosméticos, a Rare Beauty, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.

Os banqueiros se reuniram com possíveis pretendentes, mas Selena não participou dos encontros. De qualquer forma, a atriz, de 31 anos, espera continuar envolvida com o negócio.

Representantes da Rare Beauty e da atriz, estrela da série ''Only Murders in the Building'', não quiseram comentar.

O Business of Fashion, um site que acompanha o setor, apontou a Rare Beauty como um dos "alvos de fusões e aquisições mais procurados para 2024", com um valor de mercado de US$ 2 bilhões.

Selena Gomez e sua equipe lançaram a Rare Beauty em 2020, com foco em cosméticos líquidos que poderiam ser aplicados com o mínimo de acessórios. O blush da empresa se tornou um sucesso viral no TikTok no ano seguinte.

Outros produtos populares incluem um iluminador compacto. Além disso, a embalagem da Rare Beauty foi projetada para ser fácil de usar.

A área de beleza e cosméticos tem sido um sucesso ou um fracasso para as celebridades. Enquanto Selena Gomez, Rihanna e Hailey Bieber estão entre as celebridades que fizeram sucesso no setor, outras tropeçaram. A R.E.M. Beauty, de Ariana Grande, e a Haus Labs, de Lady Gaga, passaram por reformulações.

Antes de mergulhar na carreira de cantora, Selena estrelou ''Os Feiticeiros de Waverly Place'', série de sucesso do Disney Channel. Ela tem 430 milhões de seguidores no Instagram, o que a coloca entre as 10 contas mais seguidas na ferramenta de mídia social. Ela usou esse público para promover seus projetos, falar sobre saúde mental e beneficiar outros empreendimentos comerciais.

Também foi cofundadora da Wondermind, uma startup voltada para a melhoria da saúde mental que foi avaliada em US$ 100 milhões em 2022. Ela atuou como produtora executiva em programas para a Netflix e Warner Bros Discovery e formou parcerias com marcas como a Puma.

Veja também

TECNOLOGIA Salman Rushdie acredita que IA poderá escrever roteiros de cinema e alguns livros