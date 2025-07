A- A+

Economia Quanto vale a "trend"? Febre do "morango do amor" leva preço da fruta às alturas, mas há quem pague Nas feiras ou supermercados, procura dispara com o interesse na receita que viralizou nas redes. No delivery, houve salto em pedidos

Morangos frescos, leite condensado, leite em pó, creme de leite, manteiga, açúcar, água, vinagre e corante vermelho. A receita reproduzida a esmo nas redes sociais deu novo status ao morango.

Se antes ele brilhava no inverno com destaque no fondue ou resolvia a sobremesa acompanhado de um simples creme de leite, ele agora se tornou a estrela da iguaria mais comentada do momento: o morango do amor. O aumento da popularidade já se refletiu nos preços e na disputa pelo produto.

Segundo levantamento do iFood, só no Rio de Janeiro os pedidos de morango do amor cresceram 15.000% em julho, na comparação com junho, quando a trend ainda dava os primeiros passos. Foram mais de 76.500 unidades entregues até o dia 27 para quem não abre mão do doce, mas não quer lavar as panelas depois da degustação.

Aura de caviar

Para os feirantes, porém, essa procura desenfreada pela sobremesa fez o preço da fruta disparar e ganhar uma aura de caviar.

— Eu acho uma palhaçada de morango, ridículo isso — desabafa Maria Celeste de Jesus, que tem uma barraca em feira na Tijuca todas as terças-feiras.

Ela continua:

— Uma caixa de morango que custava R$ 20 passar a custar R$ 70, não faz sentido. O pessoal só não bateu na gente ainda porque estão vendo na televisão, mas já começaram a reclamar que está caro, que nessa época costuma ser mais barato...

Com 50 anos de experiência, ela disse não se lembrar de outro momento em que a fruta tivesse tanta procura. Maria Celeste diz que, por se tratar de período de safra, a expectativa era de preços mais em conta.

— Mas com essa febre, os distribuidores querem garantir o lucro deles e estão subindo muito os preços — diz.

Rebatizado na feira

Danilo Ribeiro, feirante de 34 anos, diz que pagou R$ 28 numa caixa de morango na semana passada. Nesta semana, teve que pagar R$ 42. A demanda já mudou até a nomenclatura dos produtos na feira. O morango graúdo, que antigamente ganhava o apelido de morango fondue foi repaginado para morango do amor.

De acordo com pesquisa da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj), os estabelecimentos do estado registraram aumento de até 170% nas vendas de morango in natura e uma alta de 42% na procura por corantes alimentícios, especialmente o vermelho, em comparação com o mesmo período do ano passado.

O presidente da Asserj, Fábio Queiróz, destaca que o sucesso da receita impulsionou não apenas a venda do morango, mas também de outros produtos:

— Além de movimentar a categoria de hortifruti, o fenômeno gera demanda por confeitaria, embalagens, corantes e outros insumos, mostrando a força das tendências quando bem aproveitadas pelo setor — afirma.

Até mesmo na Ceasa, em Irajá, na Zona Norte do Rio — tradicional ponto de venda em atacado para revendedores — a receita do “morango do amor” vem impactando as vendas e os preços. A loja Raiz, por exemplo, registrou forte aumento nas vendas na última semana.

Antes de a receita viralizar, uma caixa com quatro bandejas do morango graúdo — variedade mais procurada para a receita — custava R$ 20. Uma semana atrás, chegou a ser vendida por R$ 45.

— A procura por pessoas físicas aumentou muito, especialmente pelo morango graúdo, que é o maior. Quinta e sexta-feira passadas foram uma loucura aqui na loja. Em três dias, vendi 40 mil bandejas de morango — relata o proprietário, Ygor Cavalcante.

Direto da fonte

Cavalcante diz que muitas pessoas começaram a ir diretamente à Ceasa em busca do produto, após os hortifrútis e supermercados reajustarem os produtos devido à alta demanda. Isso fez com que ele mudasse sua estratégia.

— Percebemos esse movimento e entendemos que era melhor reduzir a compra do morango médio e investir mais no morango graúdo — afirma.

Segundo Marcos Moura, dono da Ralimar Distribuidora, no Cadeg, a maioria dos novos clientes menciona a sobremesa ao procurar a fruta.

Com a alta demanda, os preços subiram: a caixa com quatro bandejas, que custava R$ 20 (médio) e R$ 30 (grande), passou para R$ 40 e R$ 60, respectivamente. Moura explica que o reajuste acompanha os valores dos produtores e que variedades maiores, como o “morango fondue”, chegam a custar R$ 80, tornando inviável a revenda:

— O morango sempre foi uma fruta bem vista e bem vendida, mas agora com esse negócio do morango do amor, ela aumentou muito. E todo mundo que procura fala que é por causa desse produto, tá?

