SORTEIO Quantos números são sorteados na Mega da Virada 2025? Veja até que número vai a aposta Concurso 2955 da Mega da Virada 2025 sorteia até seis números. Apostador pode marcar de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante

No sorteio da Mega da Virada 2025, concurso 2955, são sorteados 6 números (dezenas) de forma aleatória. Para participar do prêmio recorde estimado em R$ 1 bilhão, o apostador deve marcar de 6 a 20 números em um volante que vai do 01 ao 60.

O sorteio acontece nesta quarta-feira, 31 de dezembro, às 22h, e as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) nas lotéricas ou canais digitais da Caixa.

Quantos números são sorteados na Mega da Virada 2025?

A Mega da Virada 2025 sorteia seis números de 1 a 60. É possível apostar escolhendo de 6 a 20 números no volante.

Até que horas pode apostar na Mega da Virada?

As apostas para o concurso 2955 estão abertas desde o dia 1º de novembro e podem ser realizadas até às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira, 31 de dezembro. Vale lembrar que, por ser um concurso especial, o prêmio da Mega da Virada não acumula.

Que horas é o sorteio da Mega da Virada?

O sorteio, que acontece na véspera do Ano Novo, será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 22h. Os apostadores também poderão acompanhar a transmissão ao vivo através do Facebook e canal do YouTube da Caixa Econômica Federal.

Como apostar na Mega da Virada 2025?

Os jogos podem ser feitos pelo aplicativo Loterias Caixa, pelo site oficial das Loterias Caixa, nas casas lotéricas de todo o país ou, no caso de clientes do banco, pelo internet banking. O apostador pode marcar de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante ou optar pela Surpresinha, quando o sistema escolhe as dezenas automaticamente.

Também é possível participar por meio de bolões. O próprio volante permite formar um grupo, e as lotéricas oferecem cotas de bolões organizados, com a possibilidade de cobrança de uma taxa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota.

Passo a passo de como apostar na Mega da Virada 2025 online

Passo 1. Para apostar pelo site da Caixa, é preciso fazer um login no site, após preencher um cadastro com dados pessoais.

Passo 2. Em seguida, o apostador seleciona o produto "Mega da Virada" e preenche o volante virtual (também há a possibilidade do preenchimento aleatório pelo próprio sistema e da compra de cotas em bolões) com a quantidade de números desejada. Na mesma página, também é possível selecionar a modalidade Surpresinha, na qual os números são escolhidos aleatóriamente e só são revelados após o pagamento.

Passo 3. Após selecionar o produto desejado, é preciso ir até a área de "Carrinho", localizada no canto superior direito do site, para conferir a aposta reservada.

Passo 4. Por fim, basta finalizar o pagamento, que pode ser feito com cartão de crédito ou Pix.

Como jogar na Mega-Sena da Virada pelo celular e aplicativo

Os apostadores também podem optar por utilizar o aplicativo do banco, disponíveis para sistemas operacionais Android e iOS. O procedimento é similar às apostas feitas pela internet. Vale destacar que, para fazer a aposta, é necessário que a pessoa tenha mais de 18 anos.

Passo 1. Busque o aplicativo da Loterias CAIXA na PlayStore (smartphone Android) e na AppStore (IOS) no celular ou no tablet. Baixe e instale gratuitamente.

Passo 2. Cadastre-se ou faça login no aplicativo com seus dados pessoais.

Passo 3. Selecione a opção de apostar na Mega da Virada.

Passo 4. Logo após, preencha o volante da Mega da Virada e escolha os números que deseja apostar (esquerda). Assim como no site, também é possível apostar sem escolher números ou na modalidade Surpresinha (direita).

Passo 5. Após selecionar os produtos, vá até o carrinho de apostas, localizado no canto inferior esquerdo da tela.

Passo 6. finalize a aposta realizando o pagamento via cartão de crédito ou Pix.

Quanto custa jogar na Mega da Virada e quais são as chances

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 e é a opção mais acessível. À medida que o apostador escolhe mais números, o valor da aposta aumenta consideravelmente. Um jogo com 20 dezenas, por exemplo, custa R$ 232.560.

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números marcados. Com a aposta mínima, a probabilidade de acertar as seis dezenas é de uma em mais de 50 milhões, segundo a Caixa. Já com 20 números, a chance sobe para uma em 1.292.

Prêmio da Mega da Virada pode acumular?

Diferentemente dos concursos regulares da Mega-Sena, a Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio é distribuído para os acertadores da faixa seguinte, e assim sucessivamente, garantindo que todo o valor seja pago.

O montante do prêmio é formado principalmente pela arrecadação das apostas do próprio concurso, além de valores acumulados ao longo do ano em outros sorteios da Caixa.

Onde conferir o resultado da Mega da Virada e como resgatar

O sorteio é realizado em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook. Após o concurso, os números sorteados e o rateio do prêmio ficam disponíveis no site da instituição.

Os prêmios podem ser resgatados nas agências da Caixa. Valores a partir de R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis após a apresentação do ganhador.

É necessário apresentar o bilhete premiado ou comprovante da aposta, além de documento com foto e CPF. A Caixa recomenda que o vencedor identifique o bilhete no verso antes de sair de casa. O prazo para resgate é de 90 dias; após esse período, o valor é repassado ao Fies.

A expectativa de R$ 1 bilhão supera todos os concursos anteriores. Até hoje, o maior prêmio foi o de 2024, que pagou R$ 635,4 milhões. Desde então, a Mega da Virada vem quebrando recordes sucessivos, consolidando-se como o sorteio mais aguardado do calendário das loterias brasileiras.

Onde assistir ao sorteio da Mega da Virada 2025?

O sorteio da Mega da Virada 2025 será realizado às 22h do dia 31 de dezembro e transmitido ao vivo para todo o país. A exibição ocorre no canal da Caixa no YouTube e na página das Loterias Caixa no Facebook.

Para quem deixou para a última hora, a recomendação é simples: não esperar o relógio virar. Em um concurso que não acumula e distribui um prêmio histórico, perder o prazo significa ficar apenas na torcida.

