Qua, 17 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta17/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
DISPUTA

Quarta turma do STJ nega recurso da Petrobras em disputa com OceanPact

A decisão foi tomada em sessão virtual realizada pela Quarta Turma, mas o acórdão ainda está pendente de disponibilização e publicação

Reportar Erro
Quarta turma do STJ nega recurso da Petrobras em disputa com OceanPactQuarta turma do STJ nega recurso da Petrobras em disputa com OceanPact - Foto: Marcello Casal JR/ABR

Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a OceanPact informou que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, por unanimidade, o recurso apresentado pela Petrobras sobre a cobrança de taxas no âmbito de contrato de afretamento da embarcação UP Coral.

A decisão foi tomada em sessão virtual realizada pela Quarta Turma, mas o acórdão ainda está pendente de disponibilização e publicação, "sendo certo que, em caso de eventual trânsito em julgado, deverão ser realizados os procedimentos de liquidação e execução da respectiva sentença".

A OceanPact diz ainda que os direitos creditórios litigiosos relacionados ao Processo Coral e a outras ações contra a Petrobras, incluindo a disputa sobre a embarcação UP Turquoise, já transitada em julgado em novembro de 2024, foram parcialmente cedidos.

Leia também

• Marluce Caldas e Carlos Brandão tomam posse como ministros do STJ

• STJ mantém Robinho preso no Brasil por estupro na Itália

• Ministro do STJ defende simplificação e justiça no sistema tributário em evento do Gere

A UP mantém, contudo, o direito à participação majoritária em eventual recuperação superior ao valor recebido antecipadamente pela cessão. O ajuste segue os termos acordados e está refletido nas demonstrações financeiras divulgadas pela OceanPact após o fato relevante de junho de 2023.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter