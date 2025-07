A- A+

INSS Quase 1 milhão de segurados já aceitaram acordo para ressarcimento de descontos indevidos do INSS Primeiros pagamentos serão feitos nesta quinta (24), começando com 400 mil pessoas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já registra a adesão de mais de 948 mil segurados ao acordo que prevê o ressarcimento de descontos indevidos em mensalidades associativas. O dado foi informado pelo presidente do órgão, Gilberto Waller Jr., em entrevista à Globo News nesta quarta-feira.

Os primeiros pagamentos serão feitos nesta quinta (24), começando com 400 mil pessoas. A partir de sexta, o INSS fará lotes diários de 100 mil depósitos em dias úteis, sempre respeitando a ordem de adesão. O valor será creditado de forma integral, em parcela única, na mesma conta em que o segurado já recebe seu benefício previdenciário.

Ao aceitar o acordo, o segurado renuncia ao direito de processar o INSS no futuro por esses valores, mas continua podendo acionar judicialmente as associações responsáveis pelos descontos.

A adesão é gratuita e pode ser feita presencialmente, nas agências dos Correios, ou de forma digital pelo site e aplicativo Meu INSS.

Fila do INSS cai 9,8% em quatro meses, mas ainda supera 2,4 milhões de pedidos

Além do esforço para ressarcir aposentados e pensionistas, o INSS também começou a reduzir o número de pessoas que aguardam a análise de benefícios. Após alcançar o pico de 2,7 milhões de pedidos pendentes em março, o estoque caiu para cerca de 2,4 milhões em junho — uma redução de 9,8%, equivalente a 264 mil requerimentos a menos.

— Ao assumirmos, o estoque de pedidos represados era de 2,7 milhões. Conseguimos uma queda de praticamente 10%, isso só foi possível graças aos mutirões, ao empenho dos servidores com trabalho extra, ao esforço concentrado em diversas frentes — disse o presidente do INSS.

De acordo com o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, a redução marca o início de uma nova fase no atendimento.

— Estamos atuando para cumprir a determinação do presidente Lula: reduzir o tempo de espera no INSS e garantir que quem tem direito receba o mais rápido possível. Nossa meta é que o cidadão espere menos de 45 dias entre o pedido e o recebimento do benefício.

Entre os principais grupos, as aposentadorias apresentaram a maior redução proporcional: queda de 25% desde março, com 109 mil pedidos a menos. Os benefícios por incapacidade, que dependem de perícia médica, também tiveram queda de 9% no mesmo período, o que representa 123 mil processos a menos na fila.

Tempo médio de análise

O tempo médio para concessão de benefícios, desconsiderando períodos de exigência com o segurado, variou nos últimos meses:

Março: 55 dias

Abril: 51 dias

Maio: 44 dias

Junho: 51 dias

