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desenrola brasil Quase 70% dos endividados dizem acreditar que vão se beneficiar com o Desenrola 2, diz Datafolha Levantamento mostra que percepção positiva sobre o programa também alcança quem não tem dívidas: 39% desse grupo dizem esperar impacto nas finanças pessoais; pesquisa ouviu 2.004 pessoas em 139 municípios do país.

Pesquisa Datafolha mostra que 68% dos brasileiros endividados acreditam que vão se beneficiar pessoalmente com o Desenrola Brasil 2.0. Mesmo entre aqueles que não têm dívidas, 39% afirmam enxergar impactos positivos para as próprias finanças, enquanto 73% avaliam que o programa pode trazer benefícios para a economia em geral.

Entre os mais otimistas com a iniciativa estão os mais jovens, moradores do Nordeste e eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Divulgado nesta sexta-feira, o levantamento ouviu 2.004 pessoas em 139 municípios de todo o país entre os dias 12 e 13 deste mês. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando o total da amostra.

Efeitos esperados na economia

No total, 77% dos brasileiros dizem estar otimistas com os efeitos do programa sobre a economia. Desse grupo, 49% afirmam acreditar que a atividade econômica será muito beneficiada, enquanto 28% esperam algum impacto positivo. Por outro lado, 17% dizem que a economia não será beneficiada, e 5% não souberam responder.

Ao todo, 82% dos entrevistados afirmam enxergar efeitos positivos do Desenrola 2 para a economia como um todo — percentual superior ao registrado entre os que avaliam o governo Lula como ótimo ou bom (31%) e também entre os que aprovam a gestão do presidente (46%).

Quando o foco é o impacto direto nas finanças pessoais, 53% dos entrevistados dizem acreditar que sentirão efeitos positivos do programa. Desse total, 34% afirmam que serão muito beneficiados, e 19% acreditam que o impacto será menor. Em contrapartida, quatro em cada dez brasileiros dizem que não devem se beneficiar pessoalmente da iniciativa.

A pesquisa também investigou a percepção sobre os efeitos do programa para familiares. Nesse caso, 33% dizem acreditar que seus parentes serão muito beneficiados, 20% afirmam que serão beneficiados um pouco, 41% avaliam que não haverá ganhos, e 6% não souberam responder.

O componente político aparece como um fator relevante na percepção sobre o programa. Entre os eleitores de Lula, 64% dizem acreditar que serão beneficiados pessoalmente pelo Desenrola 2, ante 44% entre eleitores de Flávio Bolsonaro (PL).

No Nordeste, região em que Lula costuma ter melhor desempenho eleitoral, 62% afirmam esperar benefícios diretos do programa.

Os dados também mostram que o otimismo é maior entre os mais jovens. Na faixa de 25 a 34 anos, 60% dizem acreditar que o programa será benéfico para suas finanças pessoais. Entre os brasileiros com mais de 60 anos, esse percentual cai para 42%.

Já entre aqueles com renda de até dois salários mínimos, 61% afirmam que acreditam que serão beneficiados muito ou um pouco pela iniciativa.

Como funciona o Desenrola 2

O Desenrola 2.0 é a nova versão do programa de renegociação de dívidas do governo federal. Voltado a pessoas físicas com renda de até cinco salários mínimos, o programa prevê descontos de até 90%, juros limitados a 1,99% ao mês e a possibilidade inédita de usar até 20% do saldo do FGTS para quitar débitos.

Com duração prevista de 90 dias, a iniciativa já viabilizou a renegociação de R$ 10 bilhões em dívidas bancárias.

Endividamento ainda pesa no orçamento

O redesenho do programa ocorre em um momento em que o aperto financeiro continua pressionando o orçamento doméstico. Segundo o Datafolha, 47% dos brasileiros dizem ter algum tipo de dívida, incluindo empréstimos com bancos e financeiras, faturas de cartão de crédito, uso do cheque especial e financiamentos.

O índice de endividamento é mais alto entre pessoas de 25 a 34 anos (56%), moradores de regiões metropolitanas (52%) e evangélicos (50%).

Entre os brasileiros que se declaram endividados, 62% afirmam que os compromissos financeiros já se transformaram em inadimplência, com contas ou parcelas em atraso.

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