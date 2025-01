A- A+

BRASIL Quase nove em cada dez acordos salariais em 2024 tiveram reajustes acima da inflação, mostra Dieese Resultado é o mais elevado desde 2018. Ganho real médio do trabalhador subiu 1,37% no ano passado

Ao menos oito em cada dez (85%) negociações salariais tiveram reajustes acima da inflação para os trabalhadores no ano passado. Trata-se do maior percentual anual desde 2018, segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), divulgado nesta quinta-feira.

Ao mesmo tempo, 11,4% das negociações tiveram reajustes iguais à inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), enquanto 3,6% ficaram abaixo do indicador.

Considerando todos os reajustes, o ganho real médio do trabalhador subiu 1,37% em 2024. Foi também a maior alta já registrada pela pesquisa, iniciada em 2018.

Ganho real disseminado entre os setores

A indústria (85,8%) e o setor rural (86,6%) lideraram a presença de aumentos reais no ano passado, embora os acréscimos tenham sido disseminados entre as atividades econômicas. Os reajustes acima da inflação ficaram em torno de 85% das negociações de cada setor.

Apenas o comércio registrou um percentual inferior, com 81,5% dos acordos com reajustes reais. Por outro lado, as negociações com perdas reais variaram entre 2,8% no comércio a 5,1% no setor rural.

Apesar de a indústria registrar o maior número de reajustes reais, foi o setor de serviços que apresentou o maior ganho real médio sobre os salários (1,5%). Em seguida ficou o setor rural, com 1,4%; a indústria, com 1,32%, e o comércio, com 0,96%.

À exceção do Nordeste, que registrou ganhos reais em 79,4% dos casos, as demais regiões brasileiras tiveram aumentos acima da inflação em cerca de 85% dos reajustes.

A inflação fechou 2024 com alta de 4,84%. Para janeiro deste ano, o Dieese considera que o percentual de reajuste necessário dos salários é de 4,77%.

