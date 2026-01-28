A- A+

TECNOLOGIA Quase supersônico e R$ 538 milhões: conheça o jato de Bezos e Musk colocado à venda por Vorcaro Gulfstream reúne luxo extremo, tecnologia inédita e autonomia para voos sem escalas

Lançado em 2019 pela Gulfstream Aerospace, o G700 é o ápice da aviação executiva mundial — em alcance, velocidade e luxo. Fabricado em 2024 nos Estados Unidos, o modelo comprado por Daniel Vorcaro por R$ 538 milhões tornou-se, nos últimos meses de 2025, um dos ativos mais sensíveis no turbilhão que envolveu a liquidação do Banco Master pelo Banco Central e as investigações da Polícia Federal. A aeronave foi colocada à venda no final do ano passado, apurou o blog da Malu Gaspar.

O jato, equipado com motores Rolls-Royce Pearl 700, é o mais rápido já produzido pela Gulfstream, capaz de atingir Mach 0,935 — próximo da velocidade do som — e voar sem escalas em rotas intercontinentais. A autonomia foi testada recentemente em um voo direto entre a Flórida e Dubai, realizado poucas semanas antes da intervenção do BC no banco de Vorcaro.

Com 33,48 metros de comprimento total e uma cabine de 19,41 metros — a maior já construída pela fabricante —, o G700 pode ser configurado em quatro ou cinco ambientes distintos, incluindo uma suíte traseira com cama fixa. São 20 janelas ovais panorâmicas, as maiores da aviação executiva, que garantem iluminação natural em todo o interior.





Interna do Gulfstream G700 — Foto: Reprodução

O conforto é um dos diferenciais centrais do modelo. O sistema de renovação de ar injeta 100% de ar fresco a cada dois ou três minutos, aliado a um mecanismo de ionização que melhora a qualidade do ambiente. Em cruzeiro a 41 mil pés, a altitude de cabine equivale a apenas 2.840 pés — a mais baixa da categoria —, reduzindo fadiga em voos longos.





O G700 de Vorcaro circulou por alguns dos principais polos financeiros do mundo nas semanas que antecederam a liquidação do Master. Registros de transponder indicam passagens por Dubai, Flórida e Europa. Em 17 de novembro, dia da prisão do banqueiro na Operação Compliance Zero, a aeronave estava nos Estados Unidos. Horas depois, decolou de Fort Lauderdale com a então namorada de Vorcaro a bordo e mudou bruscamente de rota nas proximidades das Bermudas, retornando ao Brasil.

Formalmente, o jato pertence à PS-MGG Administração de Bem Próprio S/A, empresa controlada pela Prime You, operadora de ativos de luxo ligada ao entorno empresarial de Vorcaro. Em dezembro, um mês após a prisão do banqueiro, a companhia registrou na Junta Comercial autorização para a venda da aeronave a um “terceiro”, em caráter irrevogável. O Registro Aeronáutico Brasileiro ainda não processou a transferência de propriedade.

O monitoramento público das rotas do G700 foi bloqueado a pedido dos proprietários, prática comum entre bilionários e operadores de jatos executivos. Ainda assim, sinais de ADS-B indicam que, no fim de dezembro, a aeronave passou pelo EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg, um dos principais hubs da aviação executiva europeia, localizado na fronteira entre França, Suíça e Alemanha.

O G700 integra a frota de empresários como Elon Musk e Jeff Bezos e simboliza um padrão de deslocamento reservado à elite financeira global. No caso de Vorcaro, porém, o jato ultrapassou o papel de símbolo de status para se tornar peça-chave na narrativa que envolve suspeitas de tentativa de fuga, venda de ativos e o colapso de uma instituição financeira sob intervenção estatal.

