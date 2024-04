A- A+

Quatro apostas de Pernambuco acertaram cinco dezenas do concurso 2712 da Mega-Sena do último sábado (13), e ganharam mais de R$ 41,8 mil, cada.

Os números sorteados foram 7, 15, 19, 35, 40 e 42. O prêmio principal acumulou e deve chegar a R$ 66 milhões.

De acordo com o site oficial da Caixa, três das apostas premiadas são do Recife e foram feitas por meio de canais eletrônicos.

Já o quarto sortudo é de Olinda, na Região Metropolitana, que realizou o jogo na "Loteria Super Mega".

As apostas premiadas foram simples, com seis números. Cada uma delas arrematou o valor de R$ 41.893,09.

Em todo o Brasil, 99 apostas acertaram cinco números da Mega-Sena, com prêmio inicial de R$ 41.893,09. Outras 6.276 pessoas marcaram quatro, e levaram R$ 944,05, cada.

O próximo sorteio, cujo prêmio previsto é de R$ 66 milhões, ocorrerá nesta terça-feira (16), às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 5.



Veja também

