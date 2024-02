Quatro apostas de Pernambuco acertam a quina da Mega-Sena e ganham até R$ 177,1 mil

A- A+

Quatro apostas feitas em Pernambuco acertaram a quina do concurso 2.692 da Mega-Sena, sorteado na noite do último sábado (24).

Uma delas, feita no Recife pelo internet banking da Caixa, ganhou R$ 177.152,68. Essa aposta foi de nove dezenas, que custa R$ 420. Segundo a Caixa, apostas de nove números que ganham a quina levam quatro cotas da quina e 30 cotas da quadra.

Uma segunda aposta, de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, levou o prêmio de R$ 132.864,51. O apostador jogou oito números — nesse cenário, ao acertar a quina, o valor total corresponde à soma de três cotas da quina e 15 cotas da quadra. A aposta de oito dezenas custa R$ 140.

As outras duas apostas vencedoras no Estado foram uma do Recife, feita na Alô Sorte, no bairro da Boa Vista, e em Serra Talhada, no Sertão, na Loteria Esp. Tricampeões. Ambas foram simples e ganharam R$ 44.288,17 cada.

As dezenas sorteadas foram 09 - 33 - 45 - 55 - 56 - 59. Ninguém acertou as seis e, por isso, o prêmio principal acumulou para R$ 120 milhões.

O sorteio será nesta terça-feira (27), às 20h. Apostas podem ser feitas até 19h.

Segundo a Caixa, 152 apostas ao todo, incluindo as quatro de Pernambuco, acertaram a quina levaram R$ 44.288,17 em cada cota individual. Já a quadra teve 14.561 acertadores, que ficaram com prêmio de R$ 660,45 cada.

