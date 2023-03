Quatro apostas de Pernambuco acertam a quina da Mega-Sena e ganham R$ 46,9 mil

A- A+

Quatro apostas feitas em Pernambuco fizeram a quina da Mega-Sena no concurso 2.577, sorteado no último sábado (25).

As dezenas sorteadas foram 12 - 18 - 22 - 31 - 44 - 50.

Ninguém acertou os seis números e o prêmio acumulou para R$ 75 milhões.

Três das apostas pernambucanas vencedoras saíram no Recife e uma em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Cada uma vai levar o prêmio de R$ 46.928,10.

No Recife, as apostas foram feitas nas loterias Jogue Já, no Shopping Tacaruna, bairro de Santo Amaro, na área central; MP, na Tamarineira, Zona Norte; e Mega Sorte, no bairro da Torre, na Zona Oeste.

Em Caruaru, o bilhete foi feito em loterias de canais eletrônicos. Todas as apostas vencedoras no Estado foram simples, que custam R$ 4,50.

Ao todo, 123 apostas acertaram cinco dezenas e para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 46.928,10. Os 9.182 acertadores da quadra vão receber R$ 898,05 cada.

O concurso 2.578 está marcado para ocorrer na próxima quarta-feira (29), a partir das 20h.

