Quatro apostas de Pernambuco acertam a quina; destas duas estão registradas na mesma lotérica

O concurso 2.591 da Mega-Sena desta quinta-feira (11) rendeu um prêmio de R$ 31.279,23 para 116 apostas que acertaram cinco dezenas do sorteio em todo o Brasil.

Destas, quatro apostas foram de Pernambuco. As pessoas ganhadoras da quina fizeram um jogo simples, ou seja preencheram seis dezenas do bilhete, no valor de R$ 5.

Confira as dezenas sorteadas: 30 - 28 - 23 - 11 - 21 - 10.

Um dos ganhadores é do município de Arcoverde e e fez seu jogo no Internet Banking da Caixa Econômica Federal. Em Petrolina saiu uma outra aposta vencedora, realizada em canais eletrônicos.

Já no Recife vem a curiosidade. Segundo o site da Caixa Econômica Federal, as duas apostas vencedoras vêm da mesma casa lotérica, a Loto Shopping, localizado dentro do Shopping Center Recife, em Boa Viagem.

Este foi o segundo sorteio da Mega-Semana do Trabalhador.

