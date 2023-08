A- A+

LOTERIAS Quatro apostas de Pernambuco acertam quina da Mega-Sena e ganham R$ 66,8 mil Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso. Prêmio principal acumulou para R$ 37 milhões

Quatro apostas de Pernambuco acertaram a quina do concurso 2.625 da Mega-Sena, sorteado no último sábado (26). De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), cada uma receberá o prêmio de R$ 66.823,09.

Duas das apostas foram feitas no Recife. Uma na loteria Hora da Sorte, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte; e a outra na loteria Mega Sorte, no bairro da Torre, na Zona Oeste. Ambas foram simples, que custa R$ 5.

Outra aposta vencedora da quina foi de Olinda, também simples e feita na loteria Casa Caiada.

Já a quarta aposta, que saiu para Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata do Estado, foi um bolão de quatro cotas. O bilhete foi feito na Loteria Vitória.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso. Foram sorteados os números: 09 - 10 - 35 - 44 - 55 - 58.

Sem vencedores, o prêmio principal estimado para o próximo sorteio é de R$ 37 milhões.

Ao todo, 47 apostas, incluindo as quatro de Pernambuco, acertaram a quina e vão ganhar R$ 66.823,09. Outros 3.624 bilhetes fizeram quatro dezenas e vão receber R$ 1.238,04.

Na última semana, a Mega-Sena passou a ter três sorteios semanais, às terças e quintas-feiras e sábados. O próximo concurso, portanto, será nesta terça-feira (29), às 20h, com apostas permitidas até 19h.



Veja também

BRASIL Reforma Tributária: 82% dos municípios sairão ganhando, diz Ipea