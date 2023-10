A- A+

LOTERIAS Quatro apostas de Pernambuco acertam quina da Mega-Sena e ganham R$ 28,1 mil cada Do total, três foram feitas no Recife e na mesma loteria, na Zona Norte

Três apostas do Recife e uma de Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco, acertaram a quina do concurso 2.639 da Mega-Sena, sorteado na noite do último sábado (30). Cada bilhete ganhou um prêmio de R$ 28.116,30.

Todas as três apostas que acertaram a quina no Recife foram feitas na MP Loterias, que fica no bairro da Tamarineira, na Zona Norte da capital.

Já em Bom Conselho a aposta foi gerada em canais eletrônicos. As quatro apostas vencedoras de Pernambuco foram simples, aquelas de seis dezenas, que custa R$ 5.

Ninguém acertou seis números e o prêmio acumulou em R$ 29 milhões para o próximo concurso, nesta terça-feira (3).

Os números sorteados foram 02 - 08 - 11 - 22 - 48 - 49.

Contando com as quatro aposta de Pernambuco, 86 acertaram a quina, com prêmio individual de R$ 28.116,34. Outras 6.619 apostas ganharam R$ 521,87 cada com o acerto da quadra.

