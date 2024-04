Quatro apostas de Pernambuco acertam quina da Mega-Sena e ganham R$ 39,3 mil

A- A+

Quatro apostas feitas em Pernambuco acertaram cinco das seis dezenas do concurso 2.706 da Mega-Sena, sorteado na noite de sábado (30). Com a quina, os apostadores ganharam o prêmio de R$ 39.391,36.

As seis dezenas sorteadas foram 10 - 11 - 17 - 24 - 30 - 45. Ninguém acertou todas e o prêmio principal acumulou para R$ 10,5 milhões.

Duas das apostas que fizeram a quina em Pernambuco foram feitas no Recife e na mesma lotérica, a Pracinha, que fica no bairro de Santo Antônio, na área central. Ambas foram simples.

As outras duas foram do Sertão. Uma delas em Exu, no Sertão do Arararipe, gerada na Loteria Ki-Sorte. A outra, em Petrolina, no Sertão do São Francisco, feita na Casa Lotérica River Sorte. As duas também foram simples.

Ao todo, contando com as quatro de Pernambuco, 66 apostas acertaram a quina, com prêmio individual de R$ 39.391,36. Já 5.332 apostas ganharam a quadra, com prêmio individual de R$ 696,55.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira (2), às 20h. Apostas podem ser feitas até 19h, uma hora antes. A aposta simples custa R$ 5.

