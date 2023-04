A- A+

Mega-Sena Quatro apostas em Pernambuco acertam a quina; cada ganhador recebe R$ 21,8 mil Todas as apostas foram simples, ou seja com seis números

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena nesta quarta-feira (12). Os números sorteados foram: 34, 10, 21, 19, 14 e 17

Mas quatro pessoas em Pernambuco acertaram a quina e receberão o prêmio de R$ 21.843,53. Todas as apostas foram simples, ou seja com seis números.

Um dos jogos foi realizado na Estrela da Sorte Loterias, no município de Bezerros, Agreste do Estado. Houve ganhador também em Carpina, na Zona da Mata Norte, com aposta feita na Loterias Santo Antonio Ltda.

A sorte também bateu no Sertão de Pernambuco. Em Custódia, a aposta vencedora foi pela internet; e em Petrolina, na lotérica Sorte do Vale.

Como não houve acerto da seis dezenas, o prêmio ficou acumulado em R$ 9 milhões para o próximo sorteio, neste sábado (15).

