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Quatro das 5 atividades de serviços registraram queda em junho ante maio, revela IBGE

Houve recuo de 1,4% em serviços profissionais, administrativos e complementares e queda de 0,1% em transportes

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Quatro das 5 atividades de serviços registraram queda em junho ante maio, revela IBGEQuatro das 5 atividades de serviços registraram queda em junho ante maio, revela IBGE - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Quatro das cinco atividades de serviços registraram perdas na passagem de maio para junho, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os serviços prestados às famílias recuaram 1,2%, enquanto os serviços de informação e comunicação subiram 1,8%.

Houve recuo de 1,4% em serviços profissionais, administrativos e complementares e queda de 0,1% em transportes.

Outros serviços, por sua vez, registraram recuo de 2,2% em junho.

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Comparação com junho de 2025

De acordo com o IBGE, três das cinco atividades de serviços registraram avanço em junho ante junho de 2025.

Os serviços prestados às famílias avançaram 1,7%, enquanto os serviços de informação e comunicação subiram 9,4%.

Houve avanço de 2,8% em serviços profissionais, administrativos e complementares e queda de 2,6% em transportes.

Outros serviços, por sua vez, registraram recuo de 2,5% em junho, na comparação com junho de 2025.

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