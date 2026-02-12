Qui, 12 de Fevereiro

Quatro das cinco atividades de serviços registraram avanços em 2025, aponta IBGE

Setor de serviçosSetor de serviços - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Quatro das cinco atividades de serviços registraram avanços em 2025 em relação a 2024, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O volume do setor de serviços teve uma alta de 2,8%, a quinta taxa anual positiva consecutiva.

Houve crescimento em informação e comunicação (5,5%), serviços profissionais, administrativos e complementares (2,6%), transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (2,3%) e serviços prestados às famílias (1,1%).

O segmento de outros serviços registrou queda de 0,5%.

