Quatro dos 9 grupos do IPCA tiveram quedas de preços em novembro
Quatro dos nove grupos que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registraram quedas de preços em novembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Houve recuos em Alimentação e Bebidas, queda de 0,01% e impacto de 0,00 ponto porcentual; Artigos de Residência, -1,00% e impacto de -0,03 ponto porcentual; Comunicação, -0,20% e impacto de -0,01 ponto porcentual; e Saúde e Cuidados Pessoais, -0,04% e impacto de 0,00 ponto porcentual.
Na direção oposta, os preços subiram em Vestuário (0,49%, uma contribuição de 0,02 ponto porcentual), Despesas Pessoais (0,77%, impacto de 0,08 ponto porcentual), Educação (0,01%, impacto de 0,00 ponto porcentual), Habitação (0,52%, impacto de 0,08 ponto porcentual) e Transportes (0,22%, impacto de 0,04 ponto porcentual).
Em novembro, três das 16 regiões investigadas pelo IBGE registraram quedas de preços. O resultado mais brando ocorreu em Aracaju (-0,10%), enquanto o mais elevado foi registrado em Goiânia, com aumento de 0,44%.