Quatro é par no Tinder: app lança double date, opção de marcar encontros duplos Funcionalidade permite que amigos deem juntos o match com outras duplas de amigos; entenda

O Tinder lançou nesta terça-feira o double date, que permite aos usuários convidar amigos por mensagem para dar match em pares no aplicativo. A funcionalidade já estava disponível há um mês em formato de teste, para alguns usuários. E, segundo a empresa, a América Latina foi quem mais aderiu à nova forma de encontros. A empresa planeja expandir o lançamento globalmente até julho.

O recurso foi “criado para refletir como as pessoas realmente namoram hoje em dia, que é ao lado dos amigos”, disse Cleo Long, diretora sênior de marketing global de produto. É uma prática apelidada por jovens do Brasil de "quatro é par", ou seja, de dois amigos ou amigas tendo encontros com outra dupla de amigos.

Um usuário que opta por esse modo terá um perfil separado para encontros duplos vinculado ao amigo com quem deseja organizar likes do double date, enquanto seu perfil individual será mantido intacto e não será mesclado, disse Long. Os usuários podem convidar até três amigos para participar de encontros duplos com eles.

O Tinder está em busca de novos recursos para retomar seu crescimento. O número de usuários pagantes caiu de um pico de mais de 11 milhões no final de 2022, encolhendo ao longo dos últimos oito trimestres para cerca de 9,1 milhões.

Jovens em busca de conhecer por meio de amigos

Os usuários mais jovens, em particular, têm demonstrado interesse em conhecer pessoas por meio de amigos e eventos presenciais. É uma tendência na qual a rival Bumble também está apostando, ao planejar uma reformulação de seu aplicativo “BFF” para encontrar amigos, com lançamento previsto para este ano.

O Tinder espera evitar alguns dos erros cometidos quando experimentou pela primeira vez o conceito de encontros em dupla em 2016.

Naquela época, lançou o Tinder Social com a mesma lógica de permitir que os usuários conhecessem novas pessoas junto com seus amigos, mas o recurso foi descontinuado em 2017 após reações negativas de usuários que se incomodaram com o fato de o produto conectar automaticamente seus perfis de namoro à lista de amigos do Facebook.

Também havia confusão sobre se o recurso de encontros em grupo era destinado a pessoas em relacionamentos não monogâmicos.

Ferramenta pensada para monogâmicos

A empresa acredita que embora existam usuários não monogâmicos na plataforma que poderiam usar o double date para seus próprios fins, esse “não é o propósito para o qual foi construído”. Atualmente, o aplicativo não possui filtros para intenção de relacionamento, mas sua aba “explorar” permite que pessoas que preferem estruturas de relacionamento alternativas se encontrem na categoria “não monogâmico”.

A Match, empresa que é dona do Tinder e também de aplicativos como Hinge, OkCupid e Match.com, obteve algum sucesso inicial ao testar o double date entre usuários na Europa, o que a levou a antecipar o lançamento do recurso pelo mundo.

Quase 15% dos que aceitaram um convite de double date de amigos eram “novos no Tinder ou tinham reativado recentemente”, segundo a empresa, que observou maior retenção entre os usuários do recurso, especialmente após duas ou três semanas.

Spencer Rascoff, CEO da Match, disse que os aplicativos da Match perderam popularidade entre a nova geração de jovens e mulheres, porque muitos viam o uso deles como um “jogo de números”.

Desde então, os executivos da empresa priorizaram a melhoria da experiência no aplicativo para esse público-chave, a fim de fortalecer o negócio no longo prazo, mesmo que isso signifique uma queda na receita no curto prazo.

Rascoff disse, em uma conferência de investidores da Match em maio, que o recurso de encontros duplos mostrou potencial para “mudar a percepção de como o público vê o Tinder”.

- Não é tão voltado para sexo casual e nem tão direto. É mais: "Ei, vamos nos divertir com os amigos" - disse ele. - No pior dos casos, vamos nos divertir e rir disso depois, então é menos pressão - completou.

