TECNOLOGIA Que horas é o lançamento do iPhone 17? Veja horário do evento da Apple Lançamento do iPhone 17 acontece nesta terça-feira (9), a partir das 14h (horário de Brasília)

O iPhone 17 será lançado nesta terça-feira (9), a partir das 14h (horário de Brasília) durante o evento da Apple. O modelo traz a maior atualização de design em cinco anos e promete mudar a experiência do usuário.

Que horas é o lançamento do iPhone 17?

Quais são as mudanças do iPhone 17?

Um modelo ultrafino e um visual renovado para as câmeras são algumas das novidades dos aparelhos. Veja a seguir as principais novidades:

Novo design da linha Pro

A principal mudança visual será no modelo Pro da linha. Pela primeira vez desde o iPhone 12 Pro, em 2020, os modelos Pro terão um redesenho. A parte de trás dos novos iPhones vai mudar significativamente. A área das câmeras agora ocupa todo o terço de cima do celular, e a parte de baixo terá um recorte que também serve para carregar sem fio.

Outra novidade é que o iPhone 17 Pro e o 17 Pro Max voltarão a ter moldura de alumínio (em vez do titânio, usado nos modelos 15 e 16 Pro). O alumínio deixa o celular mais leve e dissipa o calor de forma mais eficiente, o que o ajuda a não esquentar tanto.





Seguindo a tradição das melhorias da linha Pro, o processador passará para o A19 Pro e a duração da bateria vai aumentar. A gravação de vídeo será aprimorada e a lente de zoom da câmera, que hoje tem 12 megapixels, vai passar a ter 48 megapixels, o que significa uma qualidade muito maior.

Além disso, a câmera vai ganhar um novo sistema de abertura que se ajusta sozinha. Também vai ser possível gravar com a câmera da frente e a de trás ao mesmo tempo, e a câmera de selfie vai receber a maior melhoria já feita até hoje.

Um iPhone 'Air' pra chamar de seu?

Como tem feito nos últimos anos, a Apple lançará quatro novos modelos de iPhone. Mas terão novidades. Depois das tentativas com o iPhone mini e depois com o Plus, que não deram tão certo nas vendas, a Apple segue numa direção que parece fazer mais sentido: um modelo mais fino.

Segundo a Bloomberg, a expectativa é que o modelo se chame iPhone 17 Air e tenha um corpo ultrafino. O nome mantém a convenção de marca já usada em MacBooks e iPads.

A agência de notícias apurou que o modelo terá cerca de 5,5 milímetros de espessura, o que significa ser cerca de um terço mais fino que o iPhone 16 Pro, uma redução significativa. Mas a finura tem suas desvantagens: a bateria deverá durar menos e terá só uma câmera traseira (numa parte saltada em formato de pílula).

O iPhone 17 Air terá o mesmo processador do iPhone 17, entrada USB-C, tela de 6,6 polegadas e suporte ao ProMotion. Por ser ultrafino, só vai funcionar com eSIM (sem chip físico). Ele também traz um novo chip de Wi-Fi e o mesmo modem já usado no iPhone 16e, que funciona bem no dia a dia.

Novo chip para o modelo padrão

O Air dará início a um ciclo de três anos de novos designs de iPhone. A empresa deverá lançar uma versão dobrável no ano que vem e um modelo de vidro em comemoração aos 20 anos do iPhone, também previsto para 2027.

O iPhone 17 básico não terá novo design como a versão Pro, mas em compensação terá uma tela um pouco maior. Será o mesmo tamanho de 6,3 polegadas do iPhone 16 Pro e 17 Pro (o iPhone 17 Pro Max continuará com tela de 6,9 polegadas), conforme apurou a Bloomberg.

O smartphone também terá o novo chip e a tela ProMotion, pela primeira vez disponível em um iPhone que não é Pro.

E a inteligência artificial?

Ao contrário de outros gigantes do Vale do Silício, a Apple não trará grandes novidades específicas sobre inteligência artificial generativa. Mas a aposta é que os hardwares tragam melhorias em desempenho e refrigeração para turbinar a demanda pelo uso dessa tecnologia. Sendo assim, a IA não aparece em funções novas chamativas, mas vai trabalhar por trás para deixar o iPhone mais eficiente.

A aposta da empresa é que o novo chip A19 (e a versão A19 Pro) ofereça mais potência para rodar tarefas de IA, como reconhecimento de imagens, ajustes

