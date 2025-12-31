A- A+

LOTERIA Que horas é o sorteio da Mega da Virada 2025? Veja como acompanhar o resultado ao vivo Concurso especial será realizado às 22h; apostas podem ser feitas até as 20h nas lotéricas e pela internet

A proximidade da Mega da Virada 2025 tem despertado uma dúvida recorrente entre apostadores de todo o país: afinal, que horas acontece o sorteio? A pergunta ganhou ainda mais força neste ano por causa da mudança no horário do evento, que promete distribuir um prêmio estimado em R$ 1 bilhão, o maior da história da loteria.

Tradicionalmente realizada no último dia do ano desde 2009, a Mega da Virada passou a concentrar atenções redobradas em 2025. Além do valor inédito, o sorteio ocorrerá às 22h, nesta quarta-feira (31), duas horas mais tarde do que o encerramento das apostas, o que exige atenção de quem costuma deixar o jogo para a última hora.

Horário do sorteio e prazo final para apostar

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o sorteio da Mega da Virada será realizado às 22h do dia 31 de dezembro. As apostas, no entanto, precisam ser registradas até as 20h do mesmo dia, sem exceção, tanto nas casas lotéricas quanto pelos canais digitais.

O intervalo entre o fechamento das apostas e o sorteio é necessário para a consolidação dos jogos. Por isso, quem pretende participar deve se antecipar, especialmente em cidades onde as lotéricas podem encerrar o atendimento antes do horário limite.

Onde acompanhar o resultado ao vivo

O sorteio será transmitido ao vivo para todo o país. A Caixa exibirá o evento no canal oficial do banco no YouTube e também na página das Loterias Caixa no Facebook, como ocorre regularmente nos concursos especiais.

Após o sorteio, o resultado também ficará disponível no site das Loterias Caixa, no aplicativo oficial e nas próprias casas lotéricas.

A aposta simples da Mega da Virada custa R$ 6 e permite a escolha de seis números entre 1 e 60. Nessa modalidade, a chance de acertar as seis dezenas é de uma em cerca de 50 milhões.

O apostador pode aumentar as probabilidades marcando mais números no volante, o que eleva significativamente o valor da aposta. Outra opção bastante comum são os bolões, nos quais grupos dividem o custo de jogos com mais combinações, ampliando as chances, embora o prêmio precise ser repartido entre os participantes.

Como apostar

Para apostar em uma casa lotérica, basta preencher o volante com seis números ou solicitar a “surpresinha”, modalidade em que o sistema escolhe os números de forma aleatória. O pagamento mínimo é de R$ 6 por jogo.

No dia 31, a recomendação é verificar o horário de funcionamento da unidade escolhida, já que algumas lotéricas podem fechar antes das 20h, a critério do responsável pelo estabelecimento.

As apostas online podem ser feitas pelo site das Loterias Caixa ou pelo aplicativo “Loterias Caixa”, disponível para Android e iOS. No primeiro acesso, é necessário criar um cadastro com dados pessoais. Em seguida, o apostador escolhe a Mega da Virada, define os números ou opta pela “surpresinha” e finaliza o pagamento, que pode ser feito por cartão de crédito ou Pix.

O sistema permite conferir os números escolhidos antes da confirmação e acompanhar o status da aposta na área de consulta.

Diferentemente dos concursos regulares, a Mega da Virada recebe parte da arrecadação acumulada ao longo do ano e não permite que o prêmio principal acumule após o sorteio. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor é redistribuído entre os acertadores da quina e, se necessário, das faixas seguintes.

Com prêmio recorde e horário definido, a expectativa agora se concentra na noite do dia 31. Para muitos brasileiros, acompanhar o sorteio ao vivo já virou parte do ritual de fim de ano — especialmente quando está em jogo a chance de começar o próximo ano bilionário.

