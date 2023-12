Que horas é o sorteio da Mega da Virada? Veja como acompanhar resultado ao vivo

A- A+

Terminou o prazo para os apostadores fazerem sua "fezinha" para tentar levar o maior prêmio da história das loterias do Brasil. A Caixa Econômica Federal encerrou, agora às 17h, o período para receber apostas para a Mega da Virada, que, neste ano, tem prêmio estimado em R$ 570 milhões, em sorteio que será realizado logo mais a partir das 20h (horário de Brasília).

Como retirar o prêmio da Mega da Virada

Ganhei! E agora? É festejar, e guardar muito bem guardado o volante. Na agência ou na loteria, de acordo com as regras mencionadas, é necessário apresentar o comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado. A Caixa ainda dá orientaçãos para apostas realizadas pela internet:

Apostas realizadas no Portal Loterias CAIXA ou Aplicativo Loterias CAIXA

Prêmios de apostas realizadas no Portal Loterias CAIXA ou no app Loterias CAIXA, cujo valor líquido seja até R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00), poderão ser recebidos em qualquer agência da CAIXA ou unidade lotérica ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago, à escolha do apostador.

Caso a opção seja receber em uma lotérica, você deve apresentar o comprovante impresso da aposta (que possui um código de barras) além de trazer consigo em memória o código de resgate (de 6 números), numeração gerada no Portal Loterias CAIXA, com prazo de validade de 24 horas.

Outra opção para recebimento em lotérica é gerar um QR Code para cada aposta premiada, acessando o Portal Loterias CAIXA por meio de um dispositivo móvel (celular, tablet etc.). O QR Code gerado possui validade de 60 minutos e pode ser lido por qualquer lotérica. No recebimento por QR Code não há necessidade da impressão do comprovante.

Apostas realizadas pelo Internet Banking CAIXA

O pagamento de prêmio de apostas da Mega-Sena realizadas pelo Internet Banking CAIXA (IBC), independentemente do valor, somente poderá ser resgatado nas agências da CAIXA, ao titular indicado no comprovante de aposta, ou seu procurador, mediante apresentação de comprovante de identidade com CPF e a impressão do bilhete premiado.

