IMÓVEL Que imóvel você compra com R$ 5 milhões nas cidades mais caras do mundo? Em Mônaco, só uma quitinete Em Madri, com este valor, é possível adquirir um imóvel de quase 96 metros quadrados

O mercado imobiliário mais caro do mundo está em Mônaco. O montante de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões) gasto em uma propriedade localizada na glamourosa cidade-estado europeia, conhecida por atrair os ricos e celebridades do mundo, compra uma quitinete de apenas 16 metros quadrados, de acordo com a agência imobiliária Knight Frank.

Esta é a menor metragem de um imóvel entre pelo menos 30 cidades. Hong Kong ficou em segundo lugar, com 22 metros quadrados, e Cingapura em terceiro, com 31,9 metros quadrados.

As vendas globais de imóveis de luxo diminuíram no ano passado devido às altas taxas de juros. No entanto, os preços permaneceram altos, pois a oferta continua sendo restrita.

O resultado: US$ 1 milhão (R$ 5 milhões) não o levará muito longe na compra de imóveis de primeira linha, definidos como os 5% mais caros do mercado. Em Nova York, esse preço equivale a 34 metros quadrados. Em Paris, é de 40 metros quadrados, e em Xangai, 41,9 metros quadrados.

Mônaco ficou com a menor quantidade de área, já que multimilionários continuaram a comprar propriedades por lá para aproveitar os cassinos da cidade, o estilo de vida chamativo e os baixos impostos, elevando os preços e o limite para estar entre o 1% das pessoas mais ricas para US$ 12,8 milhões (R$ 63,4 milhões).

Em Dubai, a demanda crescente em meio a um fluxo de expatriados levou os compradores a fazerem fila para comprar casas de milhões de dólares. Ainda assim, os mercados mais maduros oferecem a menor quantidade de espaço, dólar por dólar, de acordo com a Knight Frank: US$ 1 milhão em Dubai lhe dará três vezes mais espaço do que em Londres, por exemplo.

- Os preços dos imóveis de primeira linha em Dubai podem estar 134% mais altos do que no início da pandemia, mas ainda são visivelmente mais baixos do que do que em mercados mais estabelecidos - , disse Kate Everett-Allen, diretora de pesquisa residencial e nacional internacional da Knight Frank.

Quanto US$ 1 milhão compra em mercados imobiliários de 1ª linha:

Mônaco - 16 metros quadrados

Hong Kong - 22 metros quadrados

Cingapura - 31,9 metros quadrados

Londres - 32,9 metros quadrados

Gênova - 34 metros quadrados

Nova York - 34 metros quadrados

Los Angeles - 37,9 metros quadrados

Paris - 40 metros quadrados

Xangai - 41,9 metros quadrados

Sydney - 43 metros quadrados

Miami - 60 metros quadrados

Tóquio - 64 metros quadrados

Dubai - 91 metros quadrados

Madri - 95,9 metros quadrados.

