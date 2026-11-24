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TRABALHO Que tal trabalhar da Espanha, do Uruguai ou da Grécia? Veja países preferidos dos nômades digitais Uruguai lidera na América Latina. Em alguns países, brasileiros chegam à cidadania anos antes que outros estrangeiros

Os nômades digitais — como são chamados aqueles que podem trabalhar remotamente e resolvem fazer isso experimentando outros países — encontram na Espanha as melhores condições para se estabelecer.

O país lidera o Global Digital Nomad Index 2026, ranking divulgado que é divulgado hoje pela Global Citizen Solutions (GCS), consultoria internacional de planejamento de cidadania e residência.

Foram avaliados 56 países. O segundo país mais bem avaliado é a Nova Zelândia. Na Europa, outro destaque é a Grécia. Já na América do Sul, o destaque é o Uruguai entre os dez primeiros colocados no ranking. Confira a lista a seguir:

Espanha: 85,36 pontos

Nova Zelândia: 80,35 pontos

Uruguai: 80,34 pontos

Grécia: 80,19 pontos

Estônia: 80,10 pontos

Portugal: 79,83 pontos

Itália: 79,59 pontos

Croácia: 79,19 pontos

Andorra: 79,16 pontos

Eslovênia: 79,12 pontos

O Brasil aparece na 15ª posição entre os 56 destinos.



Indicadores com pesos diferentes

O índice, elaborado pela Global Intelligence Unit (GIU), braço de pesquisa da GCS, não se limita ao custo de vida ou à facilidade de tirar o visto. A nota de cada nação combina 19 indicadores, distribuídos em seis dimensões: procedimento, cidadania e mobilidade, economia, otimização tributária, qualidade de vida, tecnologia e inovação.

Na prática, o estudo mede, numa escala de 0 a 100 pontos, tanto as condições para um nômade digital chegar quanto as chances de permanecer em um país estrangeiro.

As dimensões têm pesos diferentes. A de maior peso é qualidade de vida, com 25% da nota. Procedimento, que responde por 15%, avalia o quão fácil e barato é obter e manter o visto, considerando taxas, renda mínima exigida, duração, pedido online e possibilidade de prorrogação.

Oito europeus

Com 85,36 pontos, a Espanha abriu vantagem de 5,01 sobre a Nova Zelândia (80,35), segunda colocada. Na sequência, o Uruguai é o país latino-americano mais bem posicionado, com 80,34, à frente de Grécia, Estônia e Portugal. Entre os dez primeiros, oito são europeus.



A pesquisa mostra que a disputa por esses profissionais mudou de foco porque a maioria dos destinos já derrubou barreiras básicas. Dos 56 avaliados, 87,5% aceitam familiares, 83,9% permitem prorrogação ou renovação, enquanto 78,6% recebem pedidos feitos a distância.

Apenas 20 deles (35,7%), porém, deixam que o tempo vivido no país conte para a residência permanente ou para a cidadania. Para a GCS, a grande diferença entre os destinos já não está em quem pode entrar, mas em quem consegue se estabelecer.

Pandemia acelerou movimento

Segundo o estudo, os vistos para nômades se espalharam depois da pandemia de Covid-19, quando governos buscaram recuperar a receita perdida com o turismo. Dos 56 destinos do relatório, 96% lançaram seus programas em 2020 ou depois. Algumas iniciativas pioneiras já foram encerradas, como as das Ilhas Cayman, das Bermudas e de Antígua e Barbuda.

Ainda assim, 23 programas surgiram de 2023 em diante, quando a maior parte das restrições de viagem já havia caído. Eles miram cada vez mais a atração de talentos que fiquem, contribuam e se integrem.



Os mais bem colocados também não são os mais baratos. Segundo a GCS, a renda mínima anual exigida, em média, pelos dez primeiros do ranking era de aproximadamente R$ 274.518 em novembro de 2026, o equivalente a R$ 22.877 por mês. O valor supera em cerca de 22% a referência geral do índice, de R$ 224.740 anuais.

"O nômade digital precisa de uma base legal para trabalhar remotamente e de clareza sobre o que esperar em termos tributários. O índice de nômades digitais foi criado para medir o que os profissionais remotos enfrentam além do primeiro ano", explica Adalberto Pucca, head de Global Mobility Solutions da GCS.

Pontos fortes dos países para nômades

Cada um dos primeiros colocados tem trunfos para atrair quem trabalha a distância, mas também exigências e obstáculos que pesam na hora de decidir a mudança.

Na liderança, a Espanha reúne idioma acessível para brasileiros e sistema de saúde pública universal. O visto de nômade digital, criado pela Lei 28/2022, exige renda mensal equivalente ao dobro do salário mínimo espanhol e contrato de pelo menos três meses com empresa estrangeira.



Quando o pedido é feito já em território espanhol, a autorização inicial vale por até três anos e pode ser convertida em permanente. Há, porém, pontos de atenção: em Madri e Barcelona, o aluguel consome boa parte do salário. O desemprego entre jovens e imigrantes também segue acima da média europeia.



Em vez de um visto próprio para nômades, a Nova Zelândia permite que quem entra como visitante, inclusive com a autorização eletrônica de viagem (NZeTA), trabalhe remotamente para empregadores ou clientes estrangeiros. Prestar serviços a empresas neozelandesas continua proibido.

O principal motivo da boa colocação é a qualidade de vida, quesito de maior peso no índice, no qual o país somou 96,1 pontos, explica Patricia Casaburi. A Nova Zelândia também aparece como a segunda nação mais pacífica do mundo no Global Peace Index 2026

Os impostos também ajudam. Pelas regras neozelandesas, o profissional estrangeiro pode passar até 275 dias no país, somados dentro de qualquer intervalo de 18 meses, sem ser considerado residente para fins de imposto de renda. Nesse período, fica isento de cobrança sobre o trabalho remoto feito para empregadores ou clientes de fora, desde que mantenha residência fiscal no exterior.



Terceiro do ranking, o Uruguai é o país mais pacífico da América do Sul e lidera o continente em qualidade de vida, estabilidade democrática e menor desigualdade. Em contrapartida, morar lá é o mais caro da região, o que exige planejamento de quem chega sem renda garantida.

A autorização para nômades vale 180 dias no Uruguai, renováveis uma única vez, sem exigência legal de ganho mínimo.



A Grécia, quarta colocada, combina clima mediterrâneo e custo de vida abaixo da média europeia. O visto de nômade exige renda líquida de € 3.500 por mês, com acréscimo de 20% para o cônjuge e de 15% por filho. A permanência pode chegar a dois anos, que podem ser renováveis.

Quem transfere a residência fiscal para o país tem desconto de 50% no imposto de renda por até sete anos. O pedido, porém, precisa ser feito em um consulado grego antes do embarque. Já a saúde pública, embora acessível, tem longas filas para consultas de rotina, o que leva a maioria dos expatriados a contratar um plano privado.



A Estônia, quinta colocada, foi o primeiro país do mundo a criar um visto específico para nômades digitais, em 2020. Conhecida como o Vale do Silício da Europa, é pioneira em governo digital: quase todos os serviços públicos podem ser acessados pela internet.

O visto permite morar lá por até um ano e exige ganhos brutos de pelo menos € 4.500 mensais. Para quem pensa em ficar, o desafio é o idioma. O estoniano é considerado um dos mais difíceis para falantes de línguas latinas. A residência permanente, possível após cinco anos, exige proficiência no nível B1.



Na sexta posição, Portugal segue como boa opção mesmo depois da reforma da Lei da Nacionalidade, em vigor desde 19 de maio de 2026. Com o D8, versão de residência do visto de nômade, o tempo vivido no país conta para a permanência definitiva aos cinco anos.

Parte dessas informações está no guia Viver pelo Mundo, publicado pelo GLOBO em agosto. Nele, o leitor encontra mais detalhes sobre regras de imigração, custo de vida e serviços públicos de 36 países.

Como está o Brasil

O Brasil ficou na 15ª posição, com 78,05 pontos, atrás do Uruguai entre os sul-americanos. Segundo Patricia, o principal trunfo brasileiro está no procedimento. O visto para nômades digitais, criado em 2022, pode ser pedido à distância e tem exigências relativamente baixas: renda mensal de US$ 1.500, paga por fonte no exterior, ou US$ 18 mil em poupança. Nesse quesito, o país está entre os cinco melhores do mundo, ao lado de Estônia, Espanha, Emirados Árabes Unidos e Montenegro.

A autorização é aberta a qualquer nacionalidade e a profissionais de todas as áreas, desde que trabalhem para empregadores ou clientes de fora. Também permite incluir dependentes. A validade é de um ano, renovável por mais um. O pedido pode ser feito em consulados ou, para quem já está aqui como turista, pelo Portal de Imigração do Ministério da Justiça.

Os pontos fracos aparecem depois da chegada. A autorização garante só residência temporária. O período vivido com ela não conta para a naturalização, o que deixa o Brasil em 24º lugar em cidadania e mobilidade, explica Patricia.

A tributação também pesa. Quem se torna residente fiscal no Brasil paga imposto sobre a renda mundial, inclusive a recebida do exterior, sem regime especial para nômades. Nesse quesito, o país ficou em 28º, no grupo de menor pontuação. Em qualidade de vida, a 19ª posição é limitada sobretudo pela segurança: no Global Peace Index 2026, o Brasil aparece em 124º lugar entre 163 nações.

Atalho para quem tem passaporte brasileiro

Em alguns desses destinos, os brasileiros chegam mais perto da cidadania do que a maioria dos estrangeiros. Idioma, laços históricos e acordos regionais encurtam os prazos. Desde a Emenda Constitucional 131/2023, quem adota outra nacionalidade não perde mais a brasileira, o que transforma essas rotas em caminhos para um segundo documento, sem abrir mão do primeiro.

"Os brasileiros têm vantagens no planejamento imigratório como nômades digitais que a maioria das nacionalidades não tem. O idioma e o marco da CPLP em Portugal, assim como o tratamento que a Espanha dá aos nacionais ibero-americanos, podem encurtar em vários anos o caminho entre a residência e a cidadania", afirma Laura Madrid, diretora de pesquisa da GCS.

O caso mais vantajoso é o da Espanha. Como ibero-americanos, os brasileiros podem pedir a naturalização após dois anos de residência legal, contra dez exigidos de estrangeiros de outros países. O tempo com o visto de nômade conta para esse prazo. É preciso passar no exame de espanhol DELE A2 e no teste cultural CCSE. A tramitação pode alongar o processo em mais 12 meses. Segundo o estudo, é a rota mais rápida até um passaporte europeu.

Em Portugal, a nova lei ampliou de cinco para sete anos o prazo de naturalização para cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Como essa espera passou para dez anos para os demais estrangeiros, os brasileiros levam três a menos que americanos ou britânicos, sem barreira de idioma.



Na Itália, sétima colocada, o visto conta para a residência permanente aos cinco anos e para a naturalização aos dez, com exigência de italiano B1. Ele é restrito a trabalhadores remotos considerados altamente qualificados.

O Uruguai, por sua vez, pode dar a cidadania após três anos de moradia habitual para quem vive com a família, ou cinco para solteiros. Brasileiros costumam dispensar a autorização de nômade e recorrer à residência do Mercosul, mais direta. O estudo pondera, porém, que o passaporte uruguaio acrescenta pouca mobilidade a quem já tem o brasileiro, que garante livre circulação na região e isenção de visto no Espaço Schengen.

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Já na Grécia, o tempo com o visto de nômade vale desde o primeiro dia. Com cinco anos, é possível pedir a residência permanente. Com sete, a cidadania, sem abrir mão da brasileira. A naturalização, porém, exige grego B1 e aprovação em exame de integração. Na avaliação do estudo, o país é uma excelente escolha para quem busca qualidade de vida e imposto menor, mas fica atrás de Espanha e Portugal como caminho para o segundo passaporte.

A conclusão do estudo é que a próxima fase dessa disputa vai depender menos da facilidade de entrada. O peso maior ficará com as oportunidades oferecidas após a chegada, incluindo o acesso à residência e à cidadania.





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