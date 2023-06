A- A+

aviação Que tal viajar sob as estrelas? Conheça o novo avião da Airbus com teto transparente Projeto foi apresentado em feira na Alemanha e deve chegar ao mercado em 2035. Aeronave também promete reduzir impacto ambiental em 20%

A fabricante europeia de aeronaves Airbus decidiu inovar e trazer o céu para dentro do avião. A nova aposta da empresa são aviões com teto transparente, permitindo que os passageiros vejam constelações de estrelas enquanto viajam ou o raiar do sol quando o dia amanhece. O projeto, batizado de Cabin Vision 2035+, promete ainda viabilizar aeronaves mais sustentáveis, com redução de até 20% do impacto ambiental.

O projeto foi apresentado pela Airbus na Aircraft Interiors Expo (AIX), feira realizada na Alemanha na semana passada.

Airbus lança cabine com novo design e teto transparente (Foto: Divulgação/ Airbus)

De acordo com a empresa, o menor impacto ambiental ao longo do ciclo de vida da aeronave será possível graças à redução do peso das cabines, que serão construídas com materiais mais leves e um novo design.

O novo modelo também eliminará o desperdício, incentivando a reciclagem. A ideia é que os passageiros peçam refeições com antecedência, o que contribuirá também para evitar sobra de comida.

O projeto faz parte de um plano mais abrangente da Airbus de ser carbono zero em 2050. Um dos passos para atingir esse objetivo será integrar as novas cabines aos aviões movidos a hidrogênio, também previstos para 2035.

