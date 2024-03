Québec, província do Canadá, recruta 200 brasileiros para vagas de trabalho; saiba como participar

A- A+

Diante da escassez de mão de obra qualificada, a cidade de Quebec, província do Canadá, recruta mais de 200 brasileiros para trabalharem na localidade por meio do programa “Journées Québec Brésil”, com vagas abertas até o dia 8 de abril.



Para tirar dúvidas sobre o programa, na próxima segunda-feira (18), representantes do escritório do governo de Québec em São Paulo vão ministrar, no Recife, a palestra "More e trabalhe no Quebec".



O evento é gratuito e acontece no Centro Universitário UniFafire, no bairro da Boa Vista, na área central da cidade, às 19h. Interessados devem se inscrever no site da UniFafire.



As oportunidades são para profissionais com ensino superior, técnico e tecnólogo completo, que atuarão em Quebec, cuja língua oficial é o francês, nos setores alimentício, engenharia, enfermagem, serviço social, manufatura, tecnologia da informação, fabricação e usinagem.



Os critérios específicos dependem de cada vaga, mas para todas é necessário comprovar formação educacional por meio de diploma, ter 18 anos ou mais, francês ou inglês em nível intermediário, além de ter de um a dois anos de experiência na área de formação, passaporte válido ou visto de residência permanente no Brasil.

A candidatura é gratuita e deve ser realizada exclusivamente no site do programa, até 8 de abril. No endereço, é necessário criar uma conta, preencher o perfil em francês, que é o idioma oficial da cidade, e se candidatar às vagas de interesse. A convocação das pessoas selecionadas ocorrerá por e-mail, na semana de 16 de abril.



A etapa final incluirá uma entrevista presencial com os recrutadores, em São Paulo, entre os dias 4 e 5 de maio. Todos os profissionais contratados receberão cursos de francês pagos pelo Governo do Québec enquanto aguardam os trâmites de visto.



Sobre Quebec:

Com 8,5 milhões de habitantes, Quebec é a maior província do Canadá, com tamanho equiparável com o estado do Amazonas. Além disso, a única língua oficial da cidade é o francês, o que dificulta a migração interterritorial das outras províncias.



Na cidade, uma em cada cinco pessoas tem mais de 65 anos. A média de idade da população é de 42,7 anos. Todos esses pontos fazem com que a cidade tenha uma grande carência de mão-de-obra nos mais variados setores e procure profissionais qualificados em todo o mundo para continuar a girar sua economia.

