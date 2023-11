A- A+

Brasil Queda da Selic vai aumentar oferta de empréstimos na Caixa em 2024, diz presidente do banco Oferta cresceu quase 12% no terceiro trimestre

O novo presidente da Caixa, Carlos Vieira, disse, nesta terça-feira (14), disse que, com a queda da Selic, a tendência é que aumente a concessão de crédito em 2024, mas não ele não revelou números. O crédito total na Caixa chegou a R$ 1,09 trilhão, ao final do terceiro trimestre, um crescimento de 11,7%.

Vieira afirmou ainda que o programa Desenrola, programa de renegociação de dívidas do governo, é uma oportunidade, e não um processo que demonstra crise, como muitas pessoas classificaram, para reinserir as pessoas que estavam endividadas ao mercado de crédito. Na Caixa, foram renegociados 237 mil contratos no Desenrola, beneficiando 187 mil pessoas. O total renegociado foi de R$ 4 bilhões.

— A concessão de crédito cresceu quase 12%, uma excelente posição. Estamos revendo nosso orçamento para 2024 para maior concessão de crédito. Ainda não fechamos o número, mas há uma correlação entre queda da Selic e aumento da participação no crédito. Vamos ajustar nosso número. À medida que a Selic for caindo, vamos repassar esse benefício aos clientes — afirmou Vieira, durante apresentação de resultados do terceiro trimestre do banco, em sua primeira participação substituindo a ex-presidente Rita Serrano.

Ele lembrou que a Caixa tem 150 milhões de contas, mas apenas 20% tem relação efetiva com o banco. O objetivo é fazer com que mais pessoas tenham a caixa com primeiro banco de relacionamento.

— Precisamos de um reposicionamento da caixa em relação a seus processos, especialmente no digital — afirmou Vieira.

No setor imobiliário, o crédito teve expansão de 14,6%, na comparação anual, e o consignado teve crescimento de 9,5%.

O presidente da Caixa também destacou as renegociações do Fies, programa de financiamento estudantil. Em apenas cinco dias, foram feitos 45 mil pedidos de renegociação, totalizando R$ 2,2 bilhões. O desconto concedido nas dívidas foi de em média 85%, o equivalente a R$ 1,9 bilhão.

Vieira disse que em cerca de 36 horas foi montado um aplicativo para a renegociação.

— Essa mecânica dá o tom do que viemos fazer aqui. O que é bom na empresa não precisa ser mexido. Mas a Caixa é um banco diferente do que temos no mercado — afirmou.

A Caixa teve lucro líquido recorrente de R$3,2 bilhões no terceiro trimestre, alta de 16,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem financeira alcançou R$ 14,5 bilhões no período, crescimento de 15,7% na comparação anual. Nos nove primeiros meses do ano, o banco público teve lucro de R$ 7,8 bilhões, 8,4% maior do que no mesmo período de 2022.

Veja também

BANCO DO NORDESTE BNB bate recorde de R$ 41,6 bi em operações de crédito; lucro líquido alcança R$ 1,5 bi