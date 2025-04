A- A+

INVESTIMENTOS Queda livre de ações pelo mundo: quais os piores "crashes" das Bolsas desde 1929? Colapso do mercado após 'tarifaço' dos EUA e reação da China faz reviver tombos da pandemia de Covid-19 e outros momentos de crise global

O colapso do mercado de ações nesta segunda-feira na Ásia e na Europa, na esteira do "tarifaço" dos Estados Unidos e das medidas de retaliação da China, fez reviver memórias de turbulências semelhantes no mercado — por exemplo, durante a pandemia de Covid-19 e na última crise financeira global.

Analistas chamaram as quedas desta segunda de "históricas" e alguns até descreveram a reação das Bolsas como um "banho de sangue", relembrando colapsos anteriores desde o início do século passado.

Veja, na lista abaixo, outros "crashes" que marcaram a economia global.

2020: Pandemia de Covid-19

As ações globais despencaram em março de 2020 depois que a Organização Mundial da Saúde declarou a Covid-19 como uma pandemia, colocando grande parte do mundo em confinamento.





Em 12 de março de 2020, um dia após o anúncio da OMS, Paris caiu 12%; Madri, 14%; e Milão, 17%. Na ocasião, Londres recuou 11% e Nova York, 10%, na pior queda desde 1987.

Novas quedas ocorreram nos dias seguintes, com os índices dos EUA caindo mais de 12%.

A resposta rápida dos governos nacionais, que se esforçaram para manter as economias aquecidas, ajudou a maioria dos mercados a se recuperar em poucos meses.

2008: Crise dos subprimes

A crise financeira global de 2008 foi causada por bancos nos Estados Unidos que concederam hipotecas subprime a pessoas em situação financeira instável e depois as venderam como investimentos, alimentando um boom imobiliário.

Quando os mutuários se provaram incapazes de pagar as hipotecas, milhões de pessoas perderam suas casas. O mercado de ações despencou, e o sistema bancário faliu, culminando na falência do banco de investimentos Lehman Brothers.

De janeiro a outubro daquele ano, as principais bolsas de valores do mundo caíram entre 30% e 50%.

2000: Bolha das pontocom

O início do milênio viu a deflação da bolha tecnológica, causada por capitalistas de risco que investiram dinheiro em empresas de operação não comprovada.

De um recorde de 5.048,62 pontos em 10 de março de 2000, o índice Nasdaq, que concentra os papéis da tecnologia nos EUA, perdeu 39,3% em valor ao longo do ano.

Muitas startups de internet faliram.

1987: Black Monday

Wall Street despencou em 19 de outubro de 1987, devido aos grandes déficits comerciais e orçamentários dos EUA e aos aumentos nas taxas de juros.

Na ocasião, o índice Dow Jones perdeu 22,6%, causando pânico nos mercados em todo o mundo.

1929: Colapso de Wall Street

O dia 24 de outubro de 1929 ficou conhecido como "Black Thursday" em Wall Street depois que um mercado em alta implodiu, fazendo com que o Dow Jones perdesse mais de 22% de seu valor no início do pregão.

As ações recuperaram a maior parte do terreno perdido durante o dia, mas foi só o começo da crise: 28 e 29 de outubro também registraram grandes perdas em um colapso que marcou o início da Grande Depressão nos Estados Unidos e uma crise econômica global.

