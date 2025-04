A- A+

BRASIL Queda no preço do petróleo pode baratear combustíveis, diz ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira, no entanto, disse que mercado enfrenta instabilidades

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta terça-feira que a queda na cotação do petróleo no mercado internacional pode fazer com que a Petrobras também corte o preço de seus combustíveis.

— Considerando o preço do [petróleo tipo] Brent desta semana, naturalmente temos um preço que tem todas as condições de ser reduzido — disse o ministro, ao ser questionado sobre o assunto.

Silveira, no entanto, atribuiu a queda nos preços do mercado internacional às tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo ele, é necessário aguardar a estabilização dos preços para definir o que será feito.

— É importante que haja uma estabilidade nessa queda. O dólar está oscilando para cima. Mas a nossa defesa é que haja sempre menor preço para o consumidor na bomba, de gasolina, de diesel, de gás natural — ponderou Silveira.

Um corte nos preços do diesel foi anunciado no final de março pela Petrobras. O preço do óleo diesel nas refinarias foi reduzido em R$ 0,17 por litro, uma queda de 4,6%, em média, R$ 3,55 por litro.

Este foi o segundo ajuste anual no valor do diesel nas refinarias. Em janeiro, o preço fora elevado para R$ 3,72. Com isso, nas bombas, segundo dados do IBGE, o preço do diesel acumulou alta de 5,36% nos dois primeiros meses do ano.

Ao anunciar a medida no final de março, a presidente da estatal, Magda Chambriard, negou que quedas nos preços da gasolina também estivessem no radar da Petrobras.

— Por enquanto não estamos vendo isso — disse a executiva.

