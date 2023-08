Quem diria: até o app Zoom está convocando seus funcionários para volta aos escritórios

A- A+

Durante os primeiros meses da pandemia de Covid-19, uma determinada empresa passou repentinamente de uma relativa obscuridade para um tipo de popularidade que a transformou em substantivo, verbo e frase de efeito.

"Você pode configurar um Zoom para nós?" "Vamos só usar o Zoom." "Estou com fadiga de Zoom."

A receita da empresa de videoconferência disparou em 2020 - um salto impulsionado pelos milhões de pessoas que começaram a trabalhar no sistema de home office. O Zoom também fez parte da mudança de trabalho remoto que ela próprio impulsionou, com a maioria de seus funcionários autorizados a trabalhar em casa.

Mas, agora, juntando-se a uma onda de outras empresas de tecnologia que pressionam pelo trabalho presencial, a companhia está exigindo que muitos de seus 7.400 funcionários comecem a voltar aos escritórios.

Na semana passada, a empresa pediu a todos os funcionários em um raio de 80 quilômetros de um escritório que trabalhassem presencialmente em meio período, um plano que a Zoom disse que implementaria este mês e em setembro.

"Acreditamos que uma abordagem híbrida estruturada - o que significa que os funcionários que moram perto de um escritório precisam estar no local dois dias por semana para interagir com suas equipes - é mais eficaz para o Zoom", disse um porta-voz da empresa.

Em 2020, os participantes das reuniões diárias do Zoom saltaram de 10 milhões no ano anterior para mais de 300 milhões, tornando-se o aplicativo gratuito para iPhone mais baixado do ano. Mas a empresa tem lutado para manter seu crescimento pandêmico.

Em fevereiro, em meio a uma onda de demissões no setor de tecnologia, o Zoom cortou 15% de sua equipe, ou cerca de 1.300 pessoas. A força de trabalho da empresa havia crescido mais de 275% entre julho de 2019 e outubro de 2022.

Dezenas de empresas se juntaram ao Zoom e endureceram suas políticas de presença nos escritórios, já que os escritórios permanecem com pouco menos da metade dos níveis de ocupação pré-pandemia.

O Google, que pediu aos funcionários que fossem ao escritório três dias por semana, anunciou que os gerentes poderiam levar em conta as ausências não justificadas do escritório ao fazer avaliações de desempenho e poderiam usar registros de crachás para identificar essas ausências.

A Salesforce, adotando uma abordagem mais suave, disse que faria uma doação beneficente de US$ 10 por dia em nome de qualquer funcionário que fosse ao escritório por um período de 10 dias em junho.

