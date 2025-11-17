A- A+

Negócios Quem é a Fictor, que acertou a compra do Master com aporte de R$ 3 bi Grupo nasceu como startup de tecnologia, cresceu com aquisições no agro e na indústria de alimentos, entrou na B3 por IPO reverso e agora avança no setor financeiro

O Grupo Fictor que, ao lado de um consórcio de investidores dos Emirados Árabes Unidos, acertou a compra do Banco Master é uma holding brasileira fundada em 2007, em São Paulo, e comandada por seu sócio-fundador e CEO, Rafael Góis.

Criada originalmente como uma startup de tecnologia, a empresa passou por um reposicionamento em 2020 e se transformou em uma companhia de investimentos e gestão de ativos (private equity), com foco em setores considerados estratégicos da economia.

Com escritórios em São Paulo, Miami e Lisboa, o Grupo Fictor abrange dez negócios diferentes, segundo seu site, atuando nos setores de alimentos, financeiro, agronegócio e infraestrutura.

Sua expansão ganhou ímpeto com atividades no agronegócio, especialmente na comercialização de commodities, o que gerou capital para financiar uma estratégia intensa de fusões e aquisições a partir de 2018.

O foco principal desse movimento foi consolidar mercados fragmentados, sobretudo na cadeia de proteína animal.

Na indústria alimentícia, adquiriu frigoríficos e marcas como Vensa, Dr. Foods, Fredini e a UPI da Mellore Alimentos. Em infraestrutura e energia, criou a Fictor Energia e a Fictor Real Estate, focadas em geração distribuída, energia solar e logística. Nos serviços financeiros, desenvolveu a gestora Fictor Asset e a fintech FictorPay, com plataforma de pagamentos.

Em dezembro de 2024, a Fictor realizou um IPO reverso: adquiriu 76% da Atom Participações (empresa de trading e educação financeira), mudou seu objeto social para agronegócio e renomeou a companhia para Fictor Alimentos, que passou a negociar na B3 sob o ticker FICT3. A companhia vale hoje R$ 142 milhões na Bolsa. Segundo entrevistas à época da operação, o objetivo era comprar ativos “estressados” e em recuperação judicial que atuam no setor de alimentos.

Em outubro de 2025, a FictorPay sofreu um ataque cibernético: R$ 26 milhões foram desviados via Pix após vulnerabilidade numa empresa terceirizada, a Dilleta Solutions. As credenciais vazadas permitiram 282 transações para cerca de 271 “contas-laranja”. As investigações apontam que a falha ocorreu fora da infraestrutura direta da FictorPay, envolvendo prestadores de serviço.

Adicionalmente, a FictorPay lançou em 2025 um cartão B2B (business-to-business) com a bandeira American Express, com a expectativa de movimentar até R$ 1,8 bilhão em transações ainda no mesmo ano.

Segundo relatórios da Fictor Alimentos (ITR), em meados de 2025 a empresa adquiriu a Unidade Produtiva Isolada da Mellore em Betim (MG) com capacidade mensal de cerca de 1.691 toneladas, e aprovou um aumento de capital de R$ 60 a 70 milhões para financiar essa integração.

