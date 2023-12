A- A+

Companhia Quem é a State Grid, a vencedora do maior lote do leilão de transmissão de energia do país Companhia está no Brasil desde 2010 e já investiu R$ 28 bilhões

Com um lance de R$ 1,9 bilhão, um deságio de quase 40% em relação ao valor estipulado no edital (R$ 3,2 bilhões), a State Grid Brazil venceu o maior lote do leilão de transmissão de energia realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta sexta.

A companhia, que terá que fazer um investimento de R$ 18,1 bilhões em novos linhões nos estados do maranhão, Tocantins e Goiás, tem números impressionantes na China e também no Brasil.

Mas a vitória não foi supresa para o mercado, que já esperava um lance bastante agressivo da empresa. A State Grid Brazil Holding (SGBH) faz parte do State Grid Corporation of China (SGCC).

Trata-se de uma das maiores empresas do mundo em receita, listada desde 2015 entre as cinco primeiras de acordo com o ranking anual da Fortune Global 500. Sua receita supera os US$ 420 milhões anuais.

Está presente em 88% do territórico chinês e tem 1,5 milhão de funcionários. Suas linhas de transmissão fornecem energia para 1,1 bilhão de chineses através de 1 milhão de quilômetros de linhas.

Seu histórico e a escala da State Grid contribuem para sua vantagem competitiva no Brasil, onde atua desde 2010, predominantemente no segmento de transmissão. Treze anos atrás, a companhia escolheu o país para o seu primeiro grande investimento fora da Ásia e, apenas em 2010, adquiriu sete empresas de transmissão de energia.

Atualmente, é um dos maiores grupos do setor de transmissão no país, controlando 24 concessionárias, sendo 19 próprias e cinco joint ventures. Ao todo, a subsidiária da estatal chinesa opera mais de mais de 16 mil quilômetros de linhas no Brasil, em treze estados.

Por aqui, tem 800 empregados e 29 mil torres fincadas no país. Desde sua chegada, já investiu R$ 28 bilhões. Sua sede está instalada no Rio de Janeiro Além de sua participação na CPFL, a State Grid Brazil Holding tem Furnas, Copel e Eletronorte como sócias em suas subsidiárias. O lote 1, vencido pela empresa, foi a maior cartada da empresa no país.

