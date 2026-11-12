A- A+

CASO NVIDIA Quem é Colette Kress, executiva que assume comando interino da Nvidia após renúncia de Jensen Huang Diretora financeira da companhia desde 2013, americana acumulará as duas funções até a escolha de um novo presidente-executivo

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, renunciou ao cargo nesta quinta-feira, dias após ter confessado que manteve um relacionamento extraconjugal com uma empresária chinesa suspeita pelas autoridades americanas de espionagem para Pequim. Quem assume o comando interino da empresa é Colette Kress, nomeada em comunicado oficial após Huang deixar os cargos de presidente, presidente-executivo e integrante do conselho de administração da companhia.

O escândalo que envolve o presidente-executivo e cofundador da empresa reúne personagens dos setores de tecnologia, política e inteligência internacional. A crise também trouxe à tona um segundo relacionamento atribuído a Huang e levantou questionamentos sobre a segurança da fabricante de chips.

Atual vice-presidente executiva e diretora financeira da gigante americana de tecnologia, Colette assumirá temporariamente o comando da empresa enquanto o conselho procura um sucessor definitivo.

A Nvidia informou que já iniciou o processo de seleção e que avaliará candidatos internos e externos. O comunicado não apresentou justificativas para a saída de Huang nem detalhou os motivos da renúncia.

Quem é Colette Kress

Kress ocupa os cargos de vice-presidente executiva e diretora financeira da Nvidia desde setembro de 2013, quando ingressou na companhia. Ao longo de sua trajetória, liderou a área financeira e participou do crescimento e da evolução dos negócios.

Antes de chegar à Nvidia, trabalhou por quase 25 anos em cargos financeiros de grandes empresas de tecnologia, entre elas Cisco e Microsoft. Ela é formada em Finanças pela Universidade do Arizona e possui mestrado em Administração de Empresas pela Southern Methodist University.

Em comunicado, a executiva afirmou que pretende dar continuidade à estratégia da companhia e ao trabalho desenvolvido por Huang.

"A força da Nvidia sempre esteve em seu pessoal e, junto com nossa equipe de liderança, estou comprometida em dar continuidade à extraordinária base construída por Jensen ao longo dos últimos 33 anos", afirmou Colette Kress, agora presidente-executiva interina e diretora financeira: "Continuaremos avançando no trabalho que tornou a NVIDIA líder em computação acelerada e inteligência artificial, além de aproveitar as oportunidades que temos pela frente. Nosso foco continua sendo atender nossos clientes, parceiros, desenvolvedores e acionistas".

Novo presidente do conselho

Além da mudança no comando executivo, a Nvidia anunciou a nomeação de Harvey C. Jones como primeiro presidente do conselho de administração da empresa.

Empresário, executivo do setor de tecnologia e investidor de capital de risco há mais de 30 anos, Jones já ocupou os cargos de presidente-executivo e presidente do conselho da Synopsys.

Ele elogiou a escolha de Kress e afirmou que a mudança no comando não deverá interromper as operações da companhia.

"Colette ajudou a liderar a Nvidia durante um período de crescimento extraordinário e tem profundo conhecimento de nossos negócios, clientes, operações e situação financeira", afirmou Harvey Jones.

"Ela conta com o apoio de uma experiente equipe de liderança, que tem sido fundamental na execução da estratégia da NVIDIA e no avanço de seu planejamento tecnológico. O conselho tem plena confiança em Colette e na equipe de liderança, e esperamos que as operações da empresa, os compromissos com os clientes e o planejamento de produtos continuem sem interrupções."

Saída de Jensen Huang

No comunicado sobre a mudança, a Nvidia também agradeceu a Huang por sua trajetória e pelas contribuições ao desenvolvimento da companhia e do setor de tecnologia.

"As contribuições de Jensen para a NVIDIA são profundas. A empresa é uma das companhias de tecnologia mais importantes do mundo. O conselho e a empresa agradecem a Jensen por suas contribuições imensuráveis à companhia e ao setor."

A Nvidia havia aberto uma investigação independente sobre o CEO, e o Departamento de Justiça americano apura a atuação de uma empresa ligada à empresária Alice Huang. O caso também chegou ao Congresso dos Estados Unidos e provocou repercussões no mercado financeiro.

Veja os principais personagens envolvidos e saiba quem é quem no escândalo:

Jensen Huang, ex-presidente-executivo e cofundador da Nvidia

Aos 63 anos, Jensen Huang é o principal personagem do escândalo. Nascido em Taiwan, fundou a Nvidia em 1993 e transformou a companhia em uma das empresas mais importantes do mundo na fabricação de chips utilizados para treinar e executar modelos de inteligência artificial.

Huang admitiu ter mantido um relacionamento extraconjugal com a chinesa Alice Huang e enviou mensagens de desculpas à mulher, aos filhos e aos funcionários da empresa. Também comunicou o caso ao conselho de administração, que abriu uma investigação independente.

Uma das figuras mais influentes da indústria de tecnologia, o executivo mantém proximidade com o presidente americano Donald Trump. Ele defende a flexibilização das restrições à venda de chips para a China e a expansão dos modelos abertos de inteligência artificial.

Alice Huang, empresária chinesa suspeita de espionagem

Também conhecida como Huang Le, Alice é uma empresária chinesa que ocupou um cargo de alto escalão na Megaspeed International, empresa de centros de dados sediada em Singapura. Ela não tem parentesco com Jensen Huang, apesar de compartilhar o sobrenome.

Segundo informações de inteligência americana divulgadas pelo The New York Times, Alice teria sido recrutada pelo Ministério da Segurança do Estado da China para obter informações sobre o executivo e, potencialmente, influenciar decisões comerciais da Nvidia.

Ela manteve um relacionamento extraconjugal com Jensen Huang e foi vista ao lado dele em eventos e em um jantar realizado em Taipé, em maio de 2025, durante a feira de tecnologia Computex.

Alice utilizou um passaporte de Hong Kong para entrar em Taiwan oito vezes entre 2024 e 2025, segundo autoridades da ilha. A China rejeita as acusações de espionagem.

Lori Huang, mulher de Jensen Huang

Engenheira, Lori tem Mills como sobrenome de solteira e conheceu Jensen durante a faculdade. Ela está casada com o empresário há aproximadamente 40 anos. O casal tem filhos e, até o momento, não anunciou uma separação nem iniciou um processo de divórcio.

Após admitir a infidelidade, Jensen pediu desculpas à mulher e afirmou esperar que a família consiga superar o episódio.

O nome de Lori também ganhou destaque por causa do patrimônio do casal. Com a fortuna de Jensen estimada em US$ 151,2 bilhões, segundo a Forbes, surgiram projeções de que ela poderia receber cerca de US$ 75,6 bilhões em um eventual divórcio, considerando as regras de comunhão de bens da Califórnia.

Trata-se de uma estimativa, sem processo de separação ou acordo patrimonial anunciado. Também não se sabe se o casal tem acordo pré ou pós-nupcial estabelecido.

Kimberly Powell, vice-presidente de Assuntos de Saúde da Nvidia

A executiva de 48 anos representa publicamente a Nvidia nos esforços para ampliar o uso da tecnologia da companhia nas áreas de ensino superior e assistência médica.

Em reportagem publicada pelo The New York Times, foram apresentados registros em vídeo que mostrariam Jensen Huang em clima romântico com Powell. O jornal apontou um possível segundo relacionamento extraconjugal do presidente-executivo, desta vez com a subordinada na própria Nvidia.

Assim como Huang, Kimberlly Powell também é casada. O código de conduta da Nvidia orienta os funcionários a “evitar situações em que as ações criem conflitos”, inclusive em “relacionamentos pessoais”.

A empresa afirma que “investiga prontamente relatos de má conduta”. Muitas companhias têm regras que proíbem relacionamentos entre gestores e subordinados.

A informação ampliou a repercussão do escândalo, inicialmente concentrado nas suspeitas de espionagem envolvendo Alice Huang.

Megaspeed, empresa de centros de dados de Singapura

A Megaspeed International é uma empresa sediada em Singapura que aluga capacidade computacional de chips da Nvidia para outras companhias, incluindo a Alibaba e empresas chinesas.

A companhia entrou na investigação porque Alice Huang ocupava um cargo de alto escalão em sua estrutura. Autoridades americanas suspeitam que a empresa tenha participado do envio irregular de chips da Nvidia para a China, driblando as restrições comerciais impostas por Washington.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos assumiu uma investigação federal sobre a Megaspeed. Os possíveis crimes investigados não foram detalhados. A embaixada chinesa classificou as acusações contra a companhia como "difamações".

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

O presidente americano mantém uma relação próxima com Jensen Huang e recebeu informações de inteligência sobre o relacionamento do executivo com Alice aproximadamente um ano antes da revelação pública, segundo o The New York Times. Após a divulgação do caso, ele anunciou que o FBI investiga o caso.

O empresário também exerceu influência sobre as decisões do governo americano em relação às exportações de chips para a China. Huang é uma figura central no auge da inteligência artificial e um conselheiro informal do presidente americano, que se opõe à regulamentação desse setor para evitar que a China assuma a liderança em seu desenvolvimento.

No fim de 2025, Trump autorizou a venda dos chips H200 da Nvidia ao mercado chinês, com a condição de que 25% da receita fosse destinada ao governo americano. A decisão ocorreu apesar das restrições impostas à exportação de componentes mais avançados.

Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, supervisionou a elaboração de um memorando altamente confidencial, alertando altos funcionários do governo Trump de que Jensen Huang, presidente-executivo da Nvidia, mantinha um relacionamento próximo com uma espiã chinesa, segundo várias pessoas que foram informadas sobre o assunto.

O documento foi baseado em informações de inteligência classificadas como confidenciais, obtidas por meio de vigilância eletrônica de Alice Huang, uma cidadã chinesa que ocupava um cargo executivo sênior em uma empresa sediada em Singapura.

Conselho da Nvidia é responsável por investigação interna

O conselho de administração da Nvidia recebeu as informações sobre o relacionamento de Jensen Huang com Alice e decidiu abrir uma investigação independente, conduzida por um comitê de conselheiros com apoio de assessores jurídicos externos.

Entre os integrantes do colegiado estão Tench Coxe, ex-investidor de capital de risco que ocupa uma cadeira desde a fundação da companhia, em 1993, e Suzanne Nora Johnson, ex-vice-presidente do Goldman Sachs, que entrou para o conselho em julho de 2026.

A direção afirmou que "não há motivos para acreditar que a segurança nacional ou os segredos da Nvidia tenham sido comprometidos". Huang permaneceu no cargo durante a apuração. Até a manhã desta quinta-feira, o conselho da empresa discutia a possibilidade de destituí-lo, mas não havia resultado confirmado da reunião.

Segundo informações de inteligência americana, o Ministério da Segurança do Estado, principal agência de inteligência chinesa, teria recrutado Alice Huang para obter informações sobre Jensen Huang e a Nvidia.

O governo chinês rejeitou as acusações e classificou a história da suposta espiã como uma "difamação" sem fundamento.

As suspeitas surgem em meio à disputa entre Estados Unidos e China pela liderança em inteligência artificial. Washington restringe a exportação dos processadores mais avançados da Nvidia para o mercado chinês.

Além da investigação interna da Nvidia, o caso mobilizou autoridades federais e parlamentares americanos. O Departamento de Justiça assumiu uma investigação sobre a Megaspeed, enquanto os líderes republicanos de três comitês da Câmara dos Representantes solicitaram uma reunião informativa a portas fechadas com Jensen Huang ainda em novembro.

A apuração busca esclarecer a atuação da empresa de Singapura e possíveis irregularidades relacionadas à circulação de chips sujeitos a restrições comerciais.

Veja também