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TECNOLOGIA Quem é David Silver, cientista por trás de nova aposta bilionária em Inteligência Artificial Ex-líder da DeepMind deixa gigante da tecnologia para comandar startup que busca criar "superaprendizes" capazes de evoluir sem depender de dados humanos

David Silver, um dos nomes mais influentes da inteligência artificial moderna, deixou a DeepMind em janeiro de 2026 para liderar a Ineffable Intelligence, startup sediada em Londres que pretende desenvolver sistemas de “superinteligência que aprendem indefinidamente”.



Ex-chefe da equipe de aprendizado por reforço da empresa e professor da University College London (UCL), Silver agora aposta em uma abordagem que contraria a tendência dominante do setor.

Conhecido por liderar projetos históricos na DeepMind, subdivisão do Google especializado em pesquisa e desenvolvimento de modelos de IA, o cientista esteve à frente de avanços que marcaram a evolução da IA, como sistemas capazes de jogar Atari diretamente a partir de pixels, derrotar campeões mundiais de Go e superar os melhores programas de xadrez, shogi e o próprio Go — inclusive sem conhecer previamente as regras dos jogos.



Ele também contribuiu para iniciativas como o AlphaFold, voltado à resolução do problema do dobramento de proteínas, e o AlphaProof, que conquistou medalha na Olimpíada Internacional de Matemática em 2024.

Sua trajetória foi reconhecida com prêmios como o ACM Prize in Computing, o Marvin Minsky Award e a medalha de prata da Royal Academy of Engineering, além de títulos como fellow da Royal Society e da ACM.





Nova empresa e ambição bilionária

A Ineffable Intelligence nasce com ambições ousadas. A startup trabalha em sigilo e busca desenvolver agentes capazes de aprender continuamente por tentativa e erro, utilizando modelos de mundo — simulações internas que permitem evolução constante. A ideia é ir além dos modelos de linguagem atuais, como o Gemini, que dependem de grandes volumes de dados produzidos por humanos.

Segundo o jornal Financial Times, a empresa negocia uma rodada de investimento inicial que pode chegar a US$ 1 bilhão, com avaliação prévia de US$ 4 bilhões — o que seria um recorde europeu. A Sequoia Capital lidera as conversas, com interesse também de gigantes como Nvidia, Google e Microsoft.

Entre os nomes envolvidos nas negociações estão Jensen Huang, CEO da Nvidia, e a investidora Patricia Huang, da Sequoia.

Crítica ao modelo dominante de IA

Em entrevista à revista WIRED, Silver afirmou que a indústria pode estar seguindo o caminho errado ao apostar excessivamente em modelos de linguagem. Para ele, esses sistemas são limitados por dependerem de dados humanos.

“Dados humanos são como um tipo de combustível fóssil que forneceu um atalho incrível”, disse. “Você pode pensar em sistemas que aprendem por si mesmos como uma fonte renovável — algo que pode aprender e aprender e aprender para sempre, sem limites.”

Ele defende que o futuro está em sistemas capazes de descobrir conhecimento de forma autônoma. “Eu penso na nossa missão como fazer o primeiro contato com a superinteligência”, afirmou. “Por superinteligência, quero dizer algo realmente incrível. Deve descobrir novas formas de ciência ou tecnologia ou governo ou economia por si só.”

Do AlphaGo à nova aposta

Silver ganhou projeção mundial ao liderar, em 2016, o desenvolvimento do AlphaGo, sistema que derrotou o campeão mundial Lee Sedol em um jogo considerado um dos mais complexos já criados. O projeto combinou aprendizado por reforço profundo, busca em árvore de Monte Carlo e autojogo.

Agora, como diretor da nova empresa, ele tenta repetir — e ampliar — esse impacto no mundo real. A proposta é aplicar o aprendizado contínuo em áreas como robótica, redes elétricas e simulações científicas.

Legado e desafios

Ao longo de mais de 15 anos na DeepMind, Silver publicou mais de 16 artigos científicos e ajudou a consolidar o aprendizado por reforço como uma das bases da inteligência artificial moderna. Seus métodos já foram usados para otimizar a rede elétrica do Reino Unido, economizando mais de £1 milhão, e para aumentar em 30% a eficiência de data centers do Google.

Apesar do histórico, especialistas apontam desafios para a nova empreitada. Diferentemente de concorrentes como a francesa Mistral AI ou iniciativas lideradas por Ilya Sutskever, a Ineffable ainda não anunciou sua equipe, o que levanta dúvidas sobre execução.

Ainda assim, a reputação de Silver como pesquisador de ponta e líder respeitado é vista como trunfo para atrair talentos.

Europa na disputa global

A nova empresa também se insere em um contexto estratégico. Governos europeus veem iniciativas como a Ineffable como fundamentais para manter talentos no continente e reduzir a dependência tecnológica dos Estados Unidos.

Nos fóruns especializados, a expectativa é alta. Alguns já descrevem a iniciativa como um possível “AlphaGo 2.0 para o mundo real”. Caso a aposta se concretize, Silver pode se consolidar como a principal referência europeia na corrida pela superinteligência.

Enquanto isso, ele mantém o foco em um objetivo ambicioso: resolver os problemas mais difíceis com equipes pequenas e altamente especializadas — e, segundo afirma, direcionar eventuais ganhos financeiros para causas humanitárias.

“É uma enorme responsabilidade construir uma empresa focada em superinteligência”, disse. “Acho que isso precisa ser feito para o benefício da humanidade, e qualquer dinheiro que eu ganhar com a Ineffable irá para instituições de alto impacto que salvem o maior número possível de vidas.”

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