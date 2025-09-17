A- A+

BRASIL Quem é Emmanoel Schmidt Rondon, escolhido pelo governo para comandar os Correios Economista é graduado pela UFF e funcionário de carreira do BB, onde hoje ocupa a gerência executiva

O governo escolheu o funcionário de carreira do Banco do Brasil Emmanoel Schmidt Rondon para assumir a presidência dos Correios, estatal que vive uma crise financeira. O nome do executivo já teve o aval da Casa Civil e foi encaminhado ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração dos Correios. A previsão é que a nomeação ocorra até o fim desta semana.

Rondon vai substituir Fabiano Silva dos Santos — que estava em um limbo desde 4 de julho, quando enviou ao presidente Luís Inácio Lula da Silva uma carta com um pedido de demissão.

A situação abriu uma disputa entre União Brasil e PT para decidir quem terá a prerrogativa de indicar o nome para o comando da estatal. Atualmente, as seis diretorias da empresa são divididas meio a meio entre as duas legendas, com Fabiano tendo sido indicado pelos petistas. Procurado, o atual presidente dos Correios não quis comentar a troca de comando.

Rondon é gerente executivo do Banco do Brasil desde maio de 2017, segundo informações do seu LinkedIn. Antes disso, ocupou o cargo de assessor sênior e foi conselheiro da Previ, o fundo de pensões de funcionários do Banco do Brasil.

Ele é formado em Economia pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e tem MBA do Ibmec.

Interlocutores de Lula afirmavam que o presidente resistia a entregar uma empresa tão simbólica como os Correios ao União Brasil. Auxiliares presidenciais lembram que o petista tem um cuidado maior com a companhia.

A descoberta de desvios na estatal em 2005, em seu primeiro mandato, foi um dos pontos de partida para o escândalo do mensalão. Na época, o comando havia sido dado ao PTB, de Roberto Jefferson, então aliado do Palácio do Planalto.

Foi assim quando, na formação do governo deste terceiro mandato de Lula, Fabiano Silva foi escolhido para o comando dos Correios, ignorando os pedidos do União Brasil, que negociara o Ministério das Comunicações (ao qual os Correios são subordinados) e pedia na ocasião “porteira fechada”, ou seja, a prerrogativa de indicar nomes para todos os órgãos vinculados à pasta.

Fabiano foi considerado como nome da cota de Lula. A ligação do advogado com o grupo Prerrogativas, que foi crítico ferrenho da operação Lava-Jato e da prisão do petista, o ajudou a chegar ao posto.

Agora, a nova direção deverá estar alinhada com a Casa Civil e fazer os cortes de pessoal que o ministro Rui Costa já diagnosticou como necessários. Fabiano vinha resistindo a fazer demissões e a implantar um plano de fechamento de agências.

Prejuízo no primeiro semestre

Os Correios passam por uma grave crise financeira. O prejuízo da estatal subiu e chegou a R$ 2,64 bilhões no segundo trimestre deste ano, de acordo com balanço divulgado no início do mês.

As perdas equivalem a quase cinco vezes o registrado no mesmo período de 2024, quando a estatal teve prejuízo de R$ 553 milhões.

Ao longo de todo o primeiro semestre deste ano, o prejuízo chegou a R$ 4,37 bilhões. No mesmo período do ano passado, o resultado negativo foi de R$ 1,35 bilhão.

Nas notas explicativas que fazem parte do balanço, os Correios afirmam que, apesar das medidas estratégicas, enfrentam restrições financeiras "decorrentes de fatores conjunturais externos que impactaram diretamente a geração de receitas".

Efeito da 'taxa da blusinha'

A empresa afirma que implementou um plano de recuperação que contempla um conjunto de iniciativas de eficiência.



"As ações priorizam o incremento de receitas, por meio da diversificação de serviços e da expansão da atuação comercial, bem como a otimização e racionalização das despesas e a redução de custos operacionais, preservando a universalização dos serviços e assegurando ganhos de produtividade e sustentabilidade financeira".

A empresa afirma que implementou um plano de recuperação que contempla um conjunto de iniciativas de eficiência. "As ações priorizam o incremento de receitas, por meio da diversificação de serviços e da expansão da atuação comercial, bem como a otimização e racionalização das despesas e a redução de custos operacionais, preservando a universalização dos serviços e assegurando ganhos de produtividade e sustentabilidade financeira".

Para se ter uma ideia, em todo o primeiro semestre, a receita bruta de vendas e serviços somou R$ 8,52 bilhões. Uma queda nominal de 11,3% em relação a mesmo período de 2024. O serviço de postagem internacional, afetado pela taxa das blusinhas, levantou só R$ 815,2 milhões — um tombo de 61,3% em relação ao ano passado.

