caso master Quem é João Carlos Mansur, fundador da Reag e um dos alvos da PF no caso Master Executivo é um dos alvos da segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga suposto esquema de fraudes financeiras no banco

O fundador da Reag Investimentos, João Carlos Mansur, é um dos alvos de busca e apreensão da nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga suposto esquema de fraudes no Banco Master. Segundo colunista Lauro Jardim, Mansur está no exterior.

A ação também envolve buscas em endereços do dono do Master, Daniel Vorcaro, seu pai, Henrique Vorcaro, seu cunhado, Fabiano Zettel, e o empresário Nelson Tanure.

Parte das suspeitas envolvendo o Master foi identificada pelo BC e encaminhada para investigadores. Um dos fatos que chamou atenção foi uma sequência de transações relâmpagos feitas por uma rede de fundos de investimento administrados pela gestora de recursos Reag DTVM a partir de um empréstimo de R$ 459 milhões da instituição financeira de Daniel Vorcaro. Uma das operações consideradas suspeitas teve rentabilidade de 10.502.205,65% em 2024.

Formado em ciências contábeis, Mansur possui MBA em gestão financeira e administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Em seu perfil profissional no LinkedIn, Mansur afirma ter mais de 35 anos de experiência nas áreas de auditoria, controladoria, gestão financeira, desenvolvimento de negócio e análise de investimentos e gestão empresarial.

Empresário influente até nos bastidores do futebol

Mansur passou por grandes empresas antes de fundar, em 2012, a Reag Investimentos, que em poucos anos ficou conhecida como uma das maiores gestoras independentes de fundos do país.

Em setembro, porém, depois de ser um dos alvos da Operação Carbono Oculto, que investiga o envolvimento do PCC na distribuição de combustíveis, a Reag anunciou a venda de seu controle acionário e a saída de Mansur da presidência do conselho.

Foi também naquele mês que Mansur deixou outros cargos para conter crise de credibilidade. Ele presidia o Conselho de Administração do Grupo Azevedo & Travassos, empresa de engenharia, infraestrutura e energia, cargo que ocupava desde novembro de 2024.

No mesmo período, integrou o Conselho de Administração da SteelCorp, grupo industrial com negócios nas áreas de aço, mineração e energia.

Em julho do ano passado, depois de quase seis anos, Mansur saiu também do conselho da Lux Oil & Gas International, empresa do setor de petróleo e gás com operações no exterior.

O empresário também chegou a presidir por um ano o Conselho de Administração da GetNinjas, plataforma digital de contratação de serviços, entre novembro de 2023 e dezembro de 2024.

Mansur também construiu a reputação de ser um dos empresários mais influentes na interseção entre o mercado financeiro e o futebol brasileiro, desembolsando cifras bilionárias nesses negócios. Ele é conselheiro influente no Palmeiras, gestor das finanças do estádio do Corinthians e articulador de investimentos bilionários em clubes como Juventus e Portuguesa.

Mansur também teve forte presença no setor imobiliário. Ao longo dos anos, integrou conselhos de administração de empresas como Santos Dumont Empreendimentos Imobiliários, envolvida no desenvolvimento do projeto Bossa Nova Mall, no aeroporto Santos Dumont, no Rio, além da FYP Engenharia, com projetos residenciais voltados ao programa Minha Casa Minha Vida, e da FRJR Empreendimentos Imobiliários, especializada em centros comerciais de pequeno e médio porte.

